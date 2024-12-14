Her akşam yayınlanan dizilerdeki reyting savaşı bu akşam da yaşanacak. Cumartesi akşamı yayınlanan diziler bugün önce özet sonra ise yeni bölüm olarak 20.00 itibariyle ekranlara gelecek.

İşte 14 Aralık Cumartesi Akşamı Dizileri

TRT 1 – Gönül Dağı (20:00 – 00:15) 157. Bölüm (5. Sezon)

Taner, babasının davasıyla ilgili derin bir araştırmaya girişmeye karar veriyor. Amcaoğulları ise İrfan’ın masumiyetini kanıtlamak adına macera dolu bir yola koyuluyor. Zahide, anneannesinin yanına taşınırken mahkeme sürecinde beklenmedik kararlarla karşı karşıya kalıyor. Öte yandan, yoğun iş temposu Rıfat’ın davranışlarını etkilerken, Mihriban’ın hastalığını öğrenmesiyle olaylar karmaşık bir hal alıyor.

KANAL D – Yalan (20:00 – 00:15) 28. Bölüm (1. Sezon)

Alaz’ın, Melike’nin evinde gerilim dolu bir evlilik teklifi yapmasıyla ortalık karışır. Duru’nun bu teklifi reddetmesi, aşiret içindeki eski düşmanlıkları yeniden alevlendirirken intikam davasını çıkmaza sokar. Zehra’nın aşiretten getirdiği haber, Melike’nin evine şok etkisi yaratır. Gerginlik, iki tarafın da hayatını alt üst edecek tehlikeli bir boyuta ulaşır.

NOW TV – Şevkat Yerimdar (20:00 – 20:30) (Film)

Paris’ten dönen Esin, Şevkat’in arabasını çarpa çarpa ufalarken, mahallede komik bir aşk hikayesi başlıyor. Esin’in sakarlıkları, Şevkat’in sinirlerini zorlasa da kalbindeki temizliği onu etkiliyor. Mahallenin renkli atmosferinde geçen bu macera, kahkahalarla dolu bir yarım saat vadediyor.

STAR TV – Sen Ağlama İstanbul (20:00 – 22:15)

Şehrazat ve Ferhat, siyasi çalkantılarla dolu bir dönemde aşklarını ayakta tutmaya çalışıyor. Ancak Ferhat’ın haksız yere idama mahkum edilmesi, çiftin hayatını kabusa çeviriyor. Şehrazat, sevgilisini kurtarmak için Büyükbey’den yardım istiyor ancak karşılaştığı teklif, bu aşkı daha büyük bir çıkmaza sürüklüyor.