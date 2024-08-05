Türkiye’de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kanallar bir bir yeni dizi projelerini tanıtmaya başladı. İlk tanıtılan dizilerden birisi de Annem Ankara oldu. Annem Ankara dizisi tanıtımı yapıldı. Annem Ankara dizi tanıtımı ile dizinin oyuncuları ve konusu da belli oldu. Peki Annem Ankara hangi kanalda yayınlanacak?

Annem Ankara Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Annem Ankara Kanal D’de yayınlanacak. Dizide ünlü isimler ile etkileyici bir konu ekranlara taşınacak. Ağustos ayı içerisinde çekimlerine devam edilecek dizinin ilk bölümleri de böylece sezona yetiştirilmiş olacak. Dizinin oyuncu kadrosunda uzun zamandan beri ekranlarda yer almayan 2 ismin yer alması ise beklentileri arttırdı.

Annem Ankara Oyuncuları Kim?

Annem Ankara oyuncuları arasında Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür yer alıyor. 2 ünlü ismin başrollerde yer alacağı dizide oyuncu kadrosu şöyle;

Bergüzar Korel

Mehmet Günsür

Durukan Çelikkaya

Mustafa Enis Bilen

Celile Toyon

Beyza Şekerci

Dilek Çelebi

Fatma Toptaş

Annem Ankara Dizisi Konusu

Dizi 1990’lı yılların başında geçen bir hikayeyi anlatıyor. Gerçek bir hikayeden alınan dizi konusunda Milli Eğitim Bakanı Özel Kalem Müdür Zuhal Angigün’ün gerçek hayatını ekrana taşınıyor.