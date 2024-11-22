Türkiye’nin en uzun soluklu dizilerinden birisi olan Arka Sokaklar’ın yeni bölüm fragmanı Türkiye’de geniş yer buldu. Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizilerinden birisi olan Arka Sokaklar’ın yeni bölüm fragmanı sosyal medyada büyük bir ilgi görürken dizinin yeni bölümünün yayınlanamayacağı iddiaları ortaya atıldı. Peki, Arka Sokaklar bu akşam var mı? Arka Sokaklar Tarikat bölümü ne zaman yayınlanacak?

Arka Sokaklar’dan Çarpıcı Tarikat Bölümü

Arka Sokaklar’ın yeni bölümünde çocuk istismarı, tarikatlar konularına değinildi. Ölen bir kız çocuğunun olması, cemaatin vakıfları, çocuklara yönelik istismar iddialarının işlendiği dizide karakterlerin çarpıcı mesajlar vermesi, yeni bölüme damga vuracak. “Torununla aynı yatağı mı paylaşıyorsun?” gibi ifadeler ile çarpıcı bir bölümün ekranlara geleceği Arka Sokaklar’da yeni bölüm sosyal medyada trend oldu. Fragmandan öne çıkan sözler ise şöyle

“Çocuktan yaptığın o çocuğa ne oldu?”

“Torununla aynı yatağı mı paylaşıyorsun?”

Arka Sokaklar Tarikat Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak?

Yayınlanan fragman ve yapılan tanıtımlara göre Arka Sokaklar tarikat bölümü bu akşam 20.00 itibariyle Kanal D ekranlarında olacak.