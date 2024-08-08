Netflix’in yeni duyurusu ile Aslı Enver’in yeni projesi ortaya çıktı. Yeni projeyle ilgili yapılan açıklamalar sonrasında Aslı Enver’in sevenleri büyük bir sevinç yaşadı. Bu duyuru sonrasında Aslı Enver’in yeni dizisi ve dizideki partneri de öğrenildi.

Aslı Enver’in Yeni Dizisi Ne?

Aslı Enver’in yeni dizisinin adı Kuşatma. Kuşatma dizisinde rol alacak oyuncu, başrolde yer alacak. 2022 yılında hamile kalan ve 4 Temmuz 2023’te doğum yapan Aslı Enver, kızı ile vakit geçirmek için projeleri onaylamıyordu. Bu nedenle ekranlara dönmesi için sürekli mesjalar gönderiliyordu. Kızının da büyümesiyle birlikte çok fazla zamanını almayacak projelerle Aslı Enver şimdi ekranlara dönüyor.

Aslı Enver’in Partneri Kim?

Aslı Enver’in Kuşatma dizisindeki partneri Engin Akyürek. Aslı Enver gibi Engin Akyürek de uzun zamandan beri yeni projelerde yer almıyordu. İki ismin de yeniden ekranlara döneceği Kuşatma dizisinde iki ismin de büyük bir hayran kitlesine sahip olması nedeniyle beklentileri yükseltti.