Show TV’de yayınlanan ve büyük ilgi gören Kalpazan için final kararı alındı. Ekranlarla yeni tanışan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başaran Kalpazan’ın reytingleri de ortalama üzerindeydi. Erken süre içerisinde final kararı alınması büyük bir tepki çekerken bugün dizi senaristi Türküler Özgül tarafından yapılan paylaşım büyük dikkat çekti. Erken final kararı alınmasına karşı sitem eden senarist, “Kimi siyasi diyor, kimi kalpazanlığa özendirdiniz diyor, bütçe ve reklam reyting denkleşmiyor deniyor, deniyor da deniyor.” diyerek gündemdeki farklı spekülasyonlara da sert çıktı.

Kalpazan Neden Final Yaptı?

Kalpazan dizisinin neden final yaptığı bilinmiyor. Dizi senaristi dahi yaptığı açıklamada final kararının nedeninin bilinmediğini ve farklı spekülasyonların gündeme geldiğini söyledi. Uzun bir yazı yazan senarist konuyla ilgili şöyle dedi;

“Tepkiler geliyor, neden diye soruyorlar gerçekten bilmiyoruz. Kimi siyasi diyor, kimi kalpazanlığa özendirdiniz diyor, bütçe ve reklam reyting denkleşmiyor deniyor, deniyor da deniyor. TV’ye iş üretmenin, reklam aralarını dolduracak içerik üretmek olduğunu biliyoruz. Dijital bir platforma hazırlanan ‘Kalpazan’, yolunu TV’ye çevirince kaygılarımız olmuştu. Bugünün gerçeklerini aşka bulamadan, karakomik anlatmak ve iki saat izletmek kolay değil. Kalın çerçeveler ve ağır dramlar her zaman bankoydu ama biz yine de farklı sularda akan bir işin de severek izleneceğine, yazım, çekim, yapım ve oyuncu ekibi olarak inandık. Öyle de oldu.

1. bölümü izlediğimizde umarım gerçekçi, farklı, yenilikçi hikayelere ilham olur diye umutlanmıştık. Tabii ki camii altında para basıyorlar diye ilk saldırıyı yedik, bunu bekliyorduk. Tedirgindik çünkü biz arkamızı güvenli limanlara yaslamadık, ne laik modern atak, ne dindar muhafazakar kesim bizde tarafgir oldu. Derdimiz ortaktı, tam da Türkiye’nin altını oyan ekonomik gerçeklerden, peynir fiyatından, insanları çıkmaza sürükleyen adaletsizliklerden bahsediyorduk. Bu sert taşlara rağmen 5 reytingi görmeyi başardı ‘Kalpazan’. Tepkilerden anlıyoruz ki pek de sevildi.

Final kararını olgunlukla karşılayacak ve sessiz kalacaktım ki, sabah Marmaray’daki mutsuz umutsuz ve kederli kalabalık beni tetikledi. Her zamanki neşemden, adadaki pastoral hayatımdan, dostlarımla oturduğum sofralardan bir anlığına utandım. Gerçi ben de adalara sürgün gönderilen, her daim mücadele eden bir ailenin evladıyım, altın kaşıkla gezmedik ama şanslıydım, en azından bir ağacın altında denize bakarak bedava huzurla kederlenme hakkım vardı.