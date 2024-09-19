Now TV’de Fatih Ürek’in sunumu ile ekranlara gelen yarışma programı Gelin Görümce için farklı iddialar gündeme geldi. Bu haftaki yarışmacılar arasında daha önce Esra Erol’un programında yer alan Cemile yer aldı. Cemile’nin programda yaptıkları ve sonrasında sinir krizi geçirmesi gündem olmuştu. Sosyal medyada da geniş yer bulan bu olay sonrasında programa yönelik ağır eleştiriler gelmişti. Ancak sosyal medyada yapılan bir paylaşım Gelin Görümce programı kurgu iddialarını yeniden gündeme getirdi.

Cemile’nin Görümcesi Nurten Akalın’dan İtiraf!

Programda yer alan bu sahnelerin ardından Cemile’nin görümcesi olan Nurten Akalın sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı. Solmaz ile Cemile arasında yaşanan tartışma sonrasında yaşananlara yönelik Instagram’dan açıklama yapan Nurten Akalın, “Fatih Ürek’in programında çok eğlendik ama merak etmeyin her şey kurgu” dedi. İşte o itiraflar;

Gelin Görümce Programı Kurgu mu?

Bu paylaşım sonrasında Gelin Görümce programının kurgu olduğu ortaya çıktı. Yapım ekibi ve Fatih Ürek’ten konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.