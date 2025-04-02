HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Medya » Kırklareli Valisi Turan, polis merkezini ziyaret etti haberi

Kırklareli Valisi Turan, polis merkezini ziyaret etti haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski ilçesinde polis merkezini ziyaret etti.Turan, polis merkezini gezerek Kaymakam Tamer Orhan'dan bilgi aldı.Polislerle sohbet eden Turan, mesai mefhumu gözetlemeden görev yapan kolluk kuvvetlerine...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli Valisi Turan, polis merkezini ziyaret etti haberi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski ilçesinde polis merkezini ziyaret etti.

Turan, polis merkezini gezerek Kaymakam Tamer Orhan'dan bilgi aldı.

Polislerle sohbet eden Turan, mesai mefhumu gözetlemeden görev yapan kolluk kuvvetlerine teşekkür etti.

Polislerin vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak için görevinin başında olduğunu ifade eden Turan, emniyet teşkilatına görevinde başarılar dileğinde bulundu.

İlgili Haberler

Kırklareli Valisi Turan, jandarma uygulama noktalarını ziyaret etti haberi
Medya
1 Nisan 2025, 11:04

Kırklareli Valisi Turan, jandarma uygulama noktalarını ziyaret etti haberi

Elif İdiz Kimdir? Nurseli İdiz’in Kızı Mı?
Medya
30 Mart 2025, 09:49

Elif İdiz Kimdir? Nurseli İdiz’in Kızı Mı?

Kırklareli’nde Ramazan Bayramı tatilinde 1857 jandarma ve personel görev yapacak haberi
Medya
28 Mart 2025, 16:54

Kırklareli’nde Ramazan Bayramı tatilinde 1857 jandarma ve personel görev yapacak haberi

Arka Sokaklar’a sevilen oyuncu veda ediyor!
Medya
28 Mart 2025, 13:50

Arka Sokaklar’a sevilen oyuncu veda ediyor!

Nursel Ergin’den sevindiren haber!
Medya
28 Mart 2025, 07:59

Nursel Ergin’den sevindiren haber!

Kırklareli Valisi Turan’a ziyaretler haberi
Medya
27 Mart 2025, 11:14

Kırklareli Valisi Turan’a ziyaretler haberi

Bayram tatilinden dönenler Anadolu Otoyolu’nda yoğunluk oluşturuyor haberi Bayram tatilinden dönenler Anadolu Otoyolu’nda yoğunluk oluşturuyor haberi İstanbul’da bazı bölgelerde sis etkili oluyor haberi İstanbul’da bazı bölgelerde sis etkili oluyor haberi