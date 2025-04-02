Kırklareli’nde belediye hoparlörlerinden Volkan Konak’ın şarkıları dinletildi haberi

Kırklareli'nde belediyenin anons sisteminden, KKTC'nin İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Volkan Konak'ın sevilen şarkıları çalındı.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'un talimatıyla, belediye hoparlörlerinden, sanatçı Konak'ın “Yarim Yarim” ile “Mimoza Çiçeğim” şarkıları dinletildi.

Şarkıları duyan bazı esnaf, iş yerlerinin kapısına çıktı. Yayaların bazıları ise şarkıları durarak dinledi.

Vatandaşlardan Bayram Ali, gazetecilere yaptığı açıklamada, sanatçılara sahip çıkmanın toplum için önemli olduğunu söyledi.

Sanatçıların değerinin bilinmesi gerektiğini ifade eden Ali, Kırklareli'nde sanata ve sanatçıya her zaman değer verildiğini belirtti.

Belediyeye de duyarlılığından dolayı teşekkür eden Ali, “Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ben 62 yaşındayım, Volkan Bey'in şarkıları geçmişe dayalı. İlk sahneye çıktığı zamanları bilirim. Sevilen sanatçı, Türkiye'ye değer katmıştır. Yakınlarına başsağlığı diliyorum.” dedi.