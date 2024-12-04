ATV ekranlarında yayınlanan ve 6 sezondan beri ekranlarda yer almaya devam eden Kuruluş Osman dizisinde son dönemlerde arka arkaya oyuncu ayrılıkları yaşanıyordu. 6 sezondan beri en çok izlenenler listesinde yer almayı başaran dizinin yeni sezonunda yaşanan oyuncu ayrılıkları dizinin final iddialarının da konuşulmasına neden oldu. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da ekranlara gelen yeni iddialar farklı oyuncuların da diziden ayrılabileceğini gösterdi.

Hazal Hatun karakteri ile dizide yer alan Feyza Işık geçtiğimiz günlerde diziye veda etmişti. Oyuncunun diziye veda etmesi ile birlikte spekülasyonlar da konuşulmaya başlandı. Oyuncu ayrıldıktan sonra konu ile ilgili hiçbir açıklama yapmamış olsa da sonunda sessizliğini bozdu ve ilk defa ayrılık konusunda açıklama yaptı.

Kuruluş Osman Hazal Hatun Neden Ayrıldı?

Diziden ayrılması sonrasında gündemde farklı spekülasyonların yer alması üzerine oyuncu açıklamalarda bulundu. Dizinde bir sorun yaşadığını ve bu sorunun tedavi gerektirmesi nedeniyle diziden ayrılmak durumunda kaldığını belirten Feyza Işık gündemdeki iddiaların da geçerli olmadığını böylece duyurmuş oldu.

Sosyal medyadan açıklamalar yapan Feyza Işık, konu ile ilgili şöyle söyledi: “Kısa süreliğine anlaştığımız kuruluş Osman dizisinde hikayemi biraz daha erken tamamladık. Performansımı olumsuz etkileyen dizimdeki sorunun tedavisine ve eğitime devam bir süre dinlenmeye ihtiyacım var anlayışı için kıymetli Mehmet Bozdağ ve desteği için kıymetli Emrah akbaş’a teşekkür eder. kuruluş Osman ekibine yönetmenlerime oyuncu arkadaşlarıma ve kısa sürede benimseyip sarmalayan seyircimize selamlar sevgiler.”

Oyuncu yayınladığı bu mesaj ile gündemdeki spekülasyonlara son verirken ayrılık nedenini belirtmiş oldu.