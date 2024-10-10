Show TV’de geçtiğimiz sezon itibariyle ekranlara gelen Sandık Kokusu dizisine yeni sezon itibariyle yeni oyuncular katıldı. Bu yeni oyunculardan birisi de Engin Öztürk oldu. Televizyon dizilerinin sevilen oyuncularından olan Engin Öztürk, dizide Bora Bozbeyli karakterini canlandırıyor. 3 yeni oyuncunun dahil olmasıyla birlikte dizi hikayesinin değiştiği Sandık Kokusu’nda Bora Bozbeyli ile Karsu arasında bir aşk olup olmayacağı da merak ediliyor.

Sandık Kokusu Bora Bozbeyli Kimdir?

Sandık Kokusu Bora Bozbeyli, Boybeyli Holding’in patronu olarak tanıtıldı. Abisinin vefatı sonrasında yurt dışından Türkiye’ye dönüş yaparak işlerin başına geçmek zorunda kalan Bora Bozbeyli, sert görünümlü ancak özgünde çok duygusal birisi. Abisinin ölümü sonrasında büyük bir yıkım yaşayan iş insanı, hayallerini ve yaşamlarını erteleyerek Türkiye’de yeni bir sayfa kurar. İnsanlara karşı her zaman mesafeli olan ve iş söz konusu olduğunda sıfır tolerans tanıyan Bora Bozbeyli, Karsu’nun hayatına girmesiyle birlikte değişim yaşamaya başlar.

Engin Öztürk Kimdir?

Sandık Kokusu’nda Bora Bozbeyli karakterini Engin Öztürk canlandırıyor. 28 Eylül 1986 doğumlu oyuncu Eskişehir Fatih Anadolu Lisesi, Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu’nda eğitimlerini sürdürdü. Askerlik sonrasında konservatuara giderek burada eğitim alan Engin Öztürk Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde eğitimini tamamladı. Oyuncunun ilk tanındığı proje ise 2010 yılında ’Fatmagül’ün Suçu Ne? Oldu.