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Sustalı Ceylan dizisinde yepyeni gelişme!

ATV'nin yakın zamanda izleyicilerle buluşturacağı Sustalı Ceylan dizisinin afişi yayınlanırken, izleyicilerin de heyecanı artmaya başladı. 

Yayınlanma:
Ali Editör
Sustalı Ceylan dizisinde yepyeni gelişme!

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte televizyon kanalları peş peşe kimi dizilerin fişini çekmeye devam ederken, Atv de oyuncu kadrosu ve konusu ile oldukça iddialı olan Sustalı Ceylan dizisini izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. 

Sustalı Ceylan Dizisi

Sümeyye Aydoğan’ın ve Burak Yörük’ün başrollerinde yer alacağı Sustalı Ceylan dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ederken, Atv ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan dizinin ilk afişi yayınlandı. 

4 Nisan Cuma günü Sustalı Ceylan dizisinin Atv ekranlarında izleyici ile buluşması beklenirken, önümüzdeki günlerde yeni dizi projelerinin de başlatılacağı düşünülüyor.

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