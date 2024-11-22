Son dönemlerde kanallar, düşük reyting alan yapımlar için süreci kısa zamanda tamamlıyor. ATV ve Now TV gibi kanallarda pek çok dizi final kararı alırken yeni final kararı alınan yapım TRT 1’den geldi. TRT 1’de yayınlanan dizinin düşük reyting oranları, final yapmasına neden oldu.

Kara Ağaç Destanı Final Yapacak

TRT 1’de yayınlanan Kara Ağaç Destanı geçtiğimiz sezon ekranlara gelmişti. İlk sezonda yakaladığı başarı sonrasında ikinci sezon onayı alan dizi bu yıl da ekranlarda yeni bölümleriyle yer almaya başladı. TRT 1’in iddialı dizileri arasında gösterilen dizi, rekabetten dolayı geride kaldı. 2. sezonun ortasında final yapma kararı alan dizi 30. bölüm itibariyle ekranlara veda edecek.

Kara Ağaç Destanı Oyuncu Kadrosuyla Dikkat Çekmişti

TRT 1’in iddialı dizisinde oyuncu kadrosu da dikkat çekiyordu. Olgun Şimşek, Ayten Uncuoğlu, Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker, Merih Öztürk, İsmail Hakkı, İpek Karapınar, Baran Bölükbaşı, Erkan Bektaş gibi ünlü isimler dizide yer alıyordu.