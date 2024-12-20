Kanal D’de yayınlanmaya başlanan ve kısa süre içerisinde büyük dikkat çekmeyi başaran Uzak Şehir 6. bölümü ile dikkat çekti. Yeni bölümün hemen ardından bir sonraki bölümün fragmanı da yayınlandı. Fragmanda söylenen sözler tüm Türkiye’de gündem oldu.

Dizinin hikayesi ve yaşananlar, yayınlandığı hafta içersinde dizinin konuşulmasını sağlıyor. Pazartesi akşamları yayınlanan dizinin bir sonraki haftadaki bölümü de fragman olarak ekranlara taşındı. Uzak Şehir 7. bölüm fragmanında Sadakat’in Cihan’a yönelik sözleri en çok dikkat çeken anlardan birisi oldu.

İşte Uzak Şehir 7. Bölüm Fragmanı

Vefat eden kardeşinin eşi ile evlenen Cihan ile Alya’nın hikayesi Türkiye’de tepki çektiği kadar ilgi de görüyor. Yeni bölümde Cihan ile Alya’nın evliliğinden sonra Sadakat’in tavırları eleştiri konusu olmuştu. Yeni bölüm fragmanında da bu onlara önemli bir örnek yaşandı.

Sadakat’in yeni bölüm fragmanında Cihan’a yönelik söylediği sözler sosyal medyada büyük tepki gördü. “Başkasının yatağından çık da kocalığını yap” diyerek Alya ile ilişkiye girmesi gerektiğini vurgulayan Sadakat’in bu sözleri yeni bölümde ilişkilerin çok daha karmaşık ve sert bir hale döneceğini ortaya koydu.

Fragmanın yayınlanması ile birlikte sosyal medya adeta ikiye bölündü. Bazı kişiler Alya ile Cihan arasındaki ilişkiyi desteklerken bazılarının bu sözlere tepkisi ağır oldu.

Uzak Şehir 7. Bölüm Fragmanı İzle