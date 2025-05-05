Vildan Atasever “Aile Saadeti” Dizisinin Kadrosuna Katıldı

Başarılı oyuncu Vildan Atasever, yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “Aile Saadeti” dizisinin başrolünde yer alacak. Sinehane imzalı yapımda Atasever, iş insanı Harun’un eşi “Tülay” karakterini canlandıracak.

Yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir’in oturduğu, senaryosunu ise Burak Aksak’ın kaleme aldığı “Aile Saadeti” dizisi, haziran ayında Atv ekranlarında yayın hayatına başlayacak. Dizinin ilk okuma provası, 6 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek.

Son olarak TRT tabii platformunda yayınlanan “Modern Doğu Masalları” projesinde izleyici karşısına çıkan Vildan Atasever, bu kez aile bağlarını ve kuşaklar arası farklılıkları merkeze alan bir hikâyeyle ekranlara dönüyor.

Komedi ve dram unsurlarını harmanlayan dizi, renkli karakterleriyle dikkat çekiyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre “Aile Saadeti” dizisinin oyuncu kadrosunda ayrıca Fatih Al (Harun), Burak Dakak (Murat), Buse Meral (Gönül), Hakan Yılmaz (Tekin), Hakan Karsak (Emin) ve Esra Kızıldoğan (Öykü) gibi başarılı isimler yer alıyor.