LGS Sınav Tarihi Değişti! Bakan Tekin Yeni Tarihi Açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde merkezi sınavın 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirileceği ifade edildi.

LGS Sınav Tarihi Neden Değişti?

Bakan Yusuf Tekin, LGS kapsamındaki merkezi sınavın, Dünya Kupası’ndaki milli maç nedeni ile 13 Haziran Cumartesi gününe alındığını aktardı.

Bakan Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesindeki merkezi sınavın tarihine yönelik daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“14 Haziran günü yani LGS sınavını yapacağımız gün sabah 07.00’de Milli Takımımızın grup maçı var. Dolayısıyla biz, çocuklarımızın gönüllerinin Milli Takımla beraber olmasını arzu ettiğimiz için arkadaşlarla LGS sınavını pazar günü değil, cumartesi günü yapmak üzere bir çalışma içerisindeyiz.”