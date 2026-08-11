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Dar gelirli emekliye yeni maddi destek: Ne zaman TBMM’ye gelecek?

Dar gelirli emeklilerin alım gücünü artırmak amacıyla hazırlanan yeni destek modeliyle beraber hane gelirinin belirlenen seviyenin altına inmesi durumunda oluşan farkın ek destekle kapanacağı belirtildi.

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Eklenme 11.08.2026 - 22:00
Güncellenme 11.08.2026 - 18:17

Milyonlarca emekli 23 bin 552 liralık en düşük emekli maaşıyla geçinmeye çalışırken, emekliler için yeni bir sosyal destek modeli gündeme geldi.

EMEKLİLERE GETAD İLE MADDİ YARDIM

Bu kapsamda Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) ile hane gelirinin belirlenen tutarın altına düşmesi halinde oluşan farkın bu düzenlemeyle emeklilere ek destek verileceği ve aradaki farkın kapatılacağı belirtildi.

BİRÇOK FAKTÖR ETKİLİ OLACAK

Uygulamada emeklinin aldığı maaşın yanı sıra, hanedeki toplam gelir de göz önünde bulundurulacak. Aynı hanede ikamet edenlerin gelirleriyle beraber değerlendirilecek ve destek tutarının ailenin maddi durumuna göre belirlenebilecek.

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DÜZENLEMEDEN KİMLER YARARLANACAK?

Düzenlemeden kimlerin yararlanacağı, gelir seviyesi limitinin ne olduğu, ödenecek tutarın nasıl hesaplanacağı ve başvuru koşullarının nasıl belirleneceği henüz netleşmedi.

HERKESE FARKLI TUTARDA ÖDEME

Uygulama doğrultusunda yapılacak ödemenin ailenin mevcut geliriyle belirlenen gelir seviyesi arasındaki oluşan farka göre hesaplanacağı düşünülüyor. Bu nedenle ödenecek yardımın ailelerin gelirine göre farklılık gösterebileceği belirtildi.

DÜZENLEME NE ZAMAN TBMM’YE GELECEK?

GETAD kapsamında bütçe planlamasının devam ettiğine vurgu yapılırken, düzenlemenin ekim ayında TBMM gündemine gelebileceği aktarıldı.

Düzenlemenin TBMM’ye gelmesiyle beraber gelir sınırı, başvuru şartları, destek tutarı ve ödemelerin başlangıç tarihi gibi detayların belli olacağı düşünülüyor.

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