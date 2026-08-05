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Özel okullarda ücretsiz eğitim müjdesi: Başvurular bugün başladı

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü, yeni eğitim öğretim yılında uygulanacak ücretsiz öğrenci ve kursiyer okutma sürecine ilişkin ayrıntılı kılavuzu paylaşırken, başvuruların 5 Ağustos’ta (bugün) başladığı öğrenildi.

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Eklenme 05.08.2026 - 17:11
Güncellenme 05.08.2026 - 17:16

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılında geçerli olacak ücretsiz öğrenci kursiyer okutma sürecine ilişkin ayrıntılı bir kılavuz yayımladı.

DETAYLAR AÇIKLANDI

Bu kapsamda başta öncelikli gruplar olmak üzere özel okul ve kurslardan ücretsiz bir şekilde yararlanmak isteyen öğrenciler için başvuru detayları belli oldu.

TÜM MASRAFLAR KARŞILANACAK

mebpersonel.com’un haberine göre, ücretsiz okuma fırsatına sahip öğrencilerin servis ücreti haricindeki tüm eğitim ve kurumsal masrafları karşılanacak.

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BOŞ KONTENJAN KALIRSA NE OLACAK?

Süreç sonunda boş kontenjan kalması durumunda işlemler MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre uygulanacak. Sistem üzerinden yerleşmesine rağmen kayıt sürecinde kaydolmayan öğrenciler ise bu haklardan yararlanamayacak.

KİMLER ÖNCELİKLİ OLACAK?

Bu kapsamda şehit ve gazi çocukları ile devlet koruması altındaki çocukların öncelikli olacağı öğrenildi.

BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Başvuruların 5-7 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı ifade edildi.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Başvurular kayıtlı olunan okul müdürlükleri vasıtasıyla e-Okul sisteminden gerçekleştirilecek.

KİMLER, NEREDEN BAŞVURU YAPABİLECEK?

İlkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri aday kaydının bulunduğu okuldan, hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri ise kaydının yapılması halinde ilgili liseden, yapılmaması durumunda ise mezun olduğu ortaokuldan müracaat edebilecek.

TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN?

Tercihler 18-26 Ağustos tarihleri arasında e-Okul sisteminden öğrencinin velisi tarafından yapılabilecek.

KAÇ OKUL TERCİH EDİLEBİLECEK?

Öğrenciler, en az 5 ve en fazla 10 okul tercih edebilecek.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde paylaşılacak. Ayrıca yerleştirmeler puan sıralamasına göre gerçekleştirilecek.

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