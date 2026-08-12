Öğrenci ve personel servis ücretlerine yüzde 35 zam talebi: Yeni fiyatlar belli oldu

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2026-2027 eğitim öğretim yılına sayılı günler kala okul servis ücretlerine zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

YÜZDE 35 ZAM TALEP EDİLDİ

Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kentte geçerli olmak üzere öğrenci ve personel servis ücretlerine yüzde 35 oranında zam talep edildi.

EN KISA MESAFE ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (İESOB), söz konusu talebi gündeme getirirken, teklifin onaylanması durumunda öğrenci servislerinde en kısa mesafe ücretinin 3 bin 045 liradan 4 bin 111 liraya, personel servislerinde ise 10-17 koltuklu araçların kalkış ücretinin 4 bin 908 liraya yükseleceği belirtildi.

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DİĞER TARİFE ARALIKLARI BELLİ OLDU

Ayrıca diğer mesafe aralıklarında talep edilen yeni ücretler ise şu şekilde oluştu:

0-6 kilometre 5 bin 023 lira,

0-10 kilometre 5 bin 377 lira,

0-15 kilometre 6 bin 363 lira,

0-20 kilometre 7 bin 637 lira,

0-25 kilometre 8 bin 493 lira,

0-30 kilometre 9 bin 357 lira,

0-35 kilometre 9 bin 804 lira,

0-40 kilometre 10 bin 399 lira.

OKUL ÖNCESİ SERVİS ÜCRETLERİ

Aynı zamanda tarifede okul öncesi ve özel eğitim kurumlarına ilişkin servis ücretleri de belirlenirken, 0-3 kilometrede 3 bin 653 lira olan tutarın 4 bin 932 liraya, 0-40 kilometrede ise 8 bin 228 liralık ücretin 11 bin 108 liraya yükseltilmesi talep edildi.

PERSONEL SERVİSLERİNE YÜZDE 35 ZAM TALEBİ

Öte yandan, personel servisleri için de yüzde 35 zam talep edilirken, talebin kabul edilmesi durumunda 10-17 koltuklu araçlarda 3 bin 636 lira olan ilk kalkış ücreti 4 bin 908 liraya, kilometre başına ek ücret ise 47 liradan 63 lira 45 kuruşa yükselecek.

Ayrıca önerilen diğer personel servisi tarifeleri ise şöyle:

18-25 koltuklu araçlarda ilk kalkış 5 bin 667 lira 30 kuruş,

26-35 koltuklu araçlarda ilk kalkış 6 bin 724 lira 35 kuruş,

36-45 koltuklu araçlarda ilk kalkış 9 bin 023 lira 40 kuruş.