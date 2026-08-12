Bakan Göktaş duyurdu: Terörle mücadelede yaralananlara yeni başvuru hakkı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, terörle mücadele sırasında yaralanmasına rağmen malul sayılmayan vatandaşları ilgilendiren yeni düzenlemeyle ilgili başvuru tarihini açıkladı. TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan düzenleme kapsamında başvurular 1 Eylül 2026 tarihinde başlayacak.

Terörle mücadelede yaralananlar için başvuru tarihi belli oldu

Yeni kanun kapsamında, terörle mücadele sırasında yaralanan ancak malul sayılmayan vatandaşlar için başvuru süreci başlatılacak. Bakan Göktaş, başvuruların 1 Eylül’den itibaren alınacağını duyurdu.

Başvurular, kişinin olay tarihinde görev yaptığı kuruma yapılacak. Düzenlemeden yararlanabilecek kişiler arasında farklı güvenlik ve kamu kurumlarında görev yapan personeller bulunuyor.

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Kimler başvuru yapabilecek?

Bakanlığın açıklamasına göre düzenleme kapsamında başvuru hakkı bulunanlar arasında Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan askeri personel yer alıyor.

Erbaş ve erler de düzenleme kapsamında başvuruda bulunabilecek. Bunun yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı personeli, Emniyet Teşkilatının Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev yapan personel ve güvenlik korucuları da başvuru yapabilecek.

Başvuru sürecinde kişinin olay tarihinde mensubu olduğu kurum esas alınacak.

Başvurular e-Devlet üzerinden nasıl yapılacak?

Başvuru işlemleriyle ilgili yönlendirmeler e-Devlet üzerinden takip edilebilecek. Bakan Göktaş, vatandaşların e-Devlet Kapısı’ndaki arama alanına “3713 Sayılı Kanun Kapsamında Terörle Mücadelede Yaralanıp Malul Sayılmayanlara İlişkin” ifadesini yazarak ilgili hizmete ulaşabileceğini belirtti.

Düzenleme, terörle mücadele sırasında yaralanmasına rağmen daha önce maluliyet kapsamında değerlendirilmeyen vatandaşlara yönelik yeni bir başvuru sürecinin önünü açıyor.

Başvurular ne zaman başlayacak?

Başlangıç tarihi: 1 Eylül 2026

Başvuru yeri: Olay tarihinde mensubu olunan kurum

Başvuru kanalı: e-Devlet üzerinden ilgili hizmete erişim ve kurum başvurusu