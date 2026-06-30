TFF yabancı sınırını duyurdu

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) , 10+4 yabancı kuralında herhangi bir değişiklik yapılmayacağını açıkladı.

, 10+4 yabancı kuralında herhangi bir değişiklik yapılmayacağını açıkladı. TFF, 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralında daha önce paylaşılan esasların geçerli olacağını belirtti.

A takım listelerinde yer alacak 10 yabancı futbolcu için yaş şartı bulunmazken, 14 yabancı yazılması durumunda en az 4'ünün 1 Ocak 2003 veya sonrası doğumlu olması gerekmektedir.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yabancı sınırına yönelik kamuoyuna açıklama yaptı. Kurum, 10+4 yabancı kuralında düzenleme olup olmayacağına yönelik açıklama yaptı.

YABANCI KURALINDA DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

TFF, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada yabancı sınırında herhangi bir değişiklik yapılmayacağını açıkladı.

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TFF tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Son zamanlarda kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonu uygulanacak yabancı oyuncu kuralına yönelik daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir düzenleme yapılması söz konusu değildir.

YABANCI FUTBOLCULAR İÇİN YAŞ ŞARTI VAR MI?

Geçtiğimiz sezon başında bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması doğrultusunda kulüplerin A takım listesinde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş şartı bulunmamaktadır.

A takım listelerine 14 yabancı futbolcunun yazılması durumunda en az 4’ünün 1 Ocak 2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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