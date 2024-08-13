Tüylü Mikrofon adlı YouTube kanalının son sokak röportajında AK Parti’ye yönelik ağır hakaretlerde bulunan Dilruba Y. adlı kişinin gözaltına alındığı öğrenilmişti. AK Parti’nin yaptıklarını eleştiren ve oy veren kişileri “Gerizekalı” olarak tanımlayan Dilruba Y. İsimli kişi, bu röportajının gündem olmasının ardından gözaltına alınmıştı. İzmir Adliyesi’nde yapılan değerlendirme sonrasında nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak vatandaş, cezaevine gönderildi. Yaşanan bu durum sonrasında tutuklama kararına karşı önemli itiraz AK Parti cephesinden geldi.
Mücahit Birinci’den “Devletin Büyüklüğü” Vurgusu
Eski AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci yaşanan bu olaya yönelik sosyal medya hesabından değerlendirme yaparak çağrıda bulundu. “TCK 216/2 kapsamındaki suç, ceza alt sınırı itibarıyla tutuklamayı gerektirmez. Devletin büyüklüğü adaletindedir” diyerek tutuklama kararına itiraz eden Birinci şöyle konuştu;
Ben o kadının ifadelerini lanetliyorum. Hatta o kadına ifadelerinden dolayı öfke de hissediyorum. Kızgınım, partimize destek veren seçmenimizi aşağılayan sözlerini reddediyorum. Hatta bu tür fiiller, bende mide bulantısına yol açıyor. Her sözü ayaklarımın altındadır ve değersizdir. Siyaseten de sonuna kadar bu zihniyetin karşısında duracağım. Tek adam ve sair vurguları ise tam bir safsata. 2002’den bu yana demokratik seçimlerle, halkın teveccühü ile seçilmiş bir Cumhurbaşkanım var. İyi ki de var. Ancak biz bu zihniyete söz ile mukabele ederiz, fikren gereğini yaparız. İnsani duygularım bunlar.
Hukukçu olarak yorumum ise daha sade olacak, zira tartışmaya yer yok:
TCK 216/2 kapsamındaki suç, ceza alt sınırı itibarıyla tutuklamayı gerektirmez. İnsani öfke hissettiğimiz birine karşı dahi olsa, adil olmayı, biz ceddimizden öğrendik. Devletin büyüklüğü adaletindedir.