Tüylü Mikrofon adlı YouTube kanalının son sokak röportajında AK Parti’ye yönelik ağır hakaretlerde bulunan Dilruba Y. adlı kişinin gözaltına alındığı öğrenilmişti. AK Parti’nin yaptıklarını eleştiren ve oy veren kişileri “Gerizekalı” olarak tanımlayan Dilruba Y. İsimli kişi, bu röportajının gündem olmasının ardından gözaltına alınmıştı. İzmir Adliyesi’nde yapılan değerlendirme sonrasında nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak vatandaş, cezaevine gönderildi. Yaşanan bu durum sonrasında tutuklama kararına karşı önemli itiraz AK Parti cephesinden geldi.

Mücahit Birinci’den “Devletin Büyüklüğü” Vurgusu

Eski AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci yaşanan bu olaya yönelik sosyal medya hesabından değerlendirme yaparak çağrıda bulundu. “TCK 216/2 kapsamındaki suç, ceza alt sınırı itibarıyla tutuklamayı gerektirmez. Devletin büyüklüğü adaletindedir” diyerek tutuklama kararına itiraz eden Birinci şöyle konuştu;