Hayal Köseoğlu’ndan Ekrem Baki’nin AKP İstifasına İlginç Yorum

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, AKP’li Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki’nin partisinden istifa etmesini sosyal medya hesabından yorumladı. Köseoğlu, “Hayatımda ilk defa istifa eden AKP’li görüyorum. Şok içinde izledim.” ifadeleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

Ekrem Baki, partisinden istifa kararını muhalefet üzerindeki baskıların artmasını ve hukuki ile siyasi anlayışının bu duruma uymadığını belirterek duyurdu. Baki, belediye meclisinde yaptığı açıklamada, “Muhalefete karşı yürütülen ağır baskılar ve dozun giderek artması, iyiye evrilecek bir işaret göremiyor oluşum nedeniyle gerek hukuk gerekse siyaset anlayışımın bununla bağdaşmadığı sebebiyle Adalet ve Kalkınma Partisi’nden istifa ediyorum.” dedi.

Köseoğlu, Ekrem Baki’nin açıklamasını sosyal medya üzerinden paylaşarak, istifaya ilişkin yaşadığı şaşkınlığı takipçileriyle paylaştı.