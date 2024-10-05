MetroPOLL Araştırma tarafından yapılan yeni araştırma olası siyasi yasağına yönelik gerçekleştirildi. Son dönemlerde gündemde yer alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun siyasi yasak durumu henüz netlik kazanmadı. Bu olasılığa yönelik MetroPOLL Araştırma tarafından yapılan yeni araştırma çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı. Konuyla ilgili şirketi yöneticisi Özer Sencar tarafından açıklama yapıldı.

Mansur Yavaş mı Tayyip Erdoğan mı Kazanır?

Ekrem İmamoğlu’nun siyasi yasak alması halinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ABB Başkanı Mansur Yavaş ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşı karşıya gelmesi bekleniyor. Bu olasılık üzerine “Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olursa kime oy verirsiniz?” sorusunu yönelten MetroPOLL Araştırma, sonuçları şöyle paylaştı;