ASAL Araştırma her dönem yaptığı Türkiye’de en beğenilen siyasetçiler anket çalışmasını yeniledi. Yapılan çalışmalar sonucunda sıralamalarda ve oranlarda değişiklikler yaşandığı görüldü. Temmuz 2024 sonuçlarını açıklayan ASAL, araştırmanın 10 Temmuz ile 17 Temmuz arasında 26 farklı ilde ve 18 yaş üzeri 2000 kişi ile yapıldığını söyledi. Araştırma kapsamında “Türkiye’de en beğendiğiniz siyasetçi kim?” sorusu soruldu ve cevaplar kamu ile paylaşıldı.

Türkiye’de En Beğenilen Siyasetçiler Kim?

Türkiye’de beğenilen siyasetçiler araştırmasında zirvede Mansur Yavaş yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı düşerken sıralamaya giren siyasetçiler şöyle;

Mansur Yavaş: Yüzde 20,7

Recep Tayyip Erdoğan: 18,8

Ekrem İmamoğlu: 14,5

Özgür Özel: 10,4

Hakan Fidan: 4,2

Devlet Bahçeli: 3,5

Ali Yerlikaya: 3,1

Selahattin Demirtaş: 3,0

Fatih Erbakan: 2,6

Ümit Özdağ: 2,2

Müsavat Dervişoğlu: 1,3

Kemal Kılıçdaroğlu: 0,8

Diğer: 1,7

Beğendiğim siyasetçi yoktur: 13,2

Sonuçlar şöyle duyuruldu;