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Tütün ürünleri teklifi TBMM’ye geliyor: 2015 sonrası doğumlulara ömür boyu sigara satılmayacak

Tütün kanunu teklifinin ekim ayında Meclis’e gelmesi beklenirken, 1 Ocak 2015 ve sonrasında dünyaya gelen herkese tütün ürünü satışının ve kullanımının ömür boyu yasaklanması öngörülüyor.

Oluşturan
Eklenme 24.09.2026 - 16:09

Tütün ürünlerinin kullanımını azaltmaya ilişkin yeni bir yasa teklifinin hazırlandığını ve bu teklifin ekim ayında TBMM’ye geleceğini duyuran uzmanlar, teklifin detaylarını açıkladı.

2015 SONRASI DOĞUMLULARA SİGARA SATIŞI ÖMÜR BOYU YASAKLANIYOR

Uzmanlar, ekim ayında TBMM’ye gelmesi beklenen tütün kanunu teklifiyle beraber 1 Ocak 2015 tarihinden sonra dünyaya gelenlere sigara satışının ömür boyu yasaklanmasının ve açık alanlarda sigara içme alanları oluşturulmasına da öngörüldüğünü açıkladı.

ÜRETİMİ VE SATIŞI TAMAMEN YASAKLANACAK

Aynı zamanda 2040 itibarıyla ülkede tütün ürünlerinin üretim ve satışının tamamen yasaklanması amaçlanıyor.

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Lokanta, park, bahçe ve kamu binalarının bahçelerinde de yeni sigara içme kurallarının getirilmesi öngörülürken, lokantaların açık ve kapalı alanlarında sigara içilmesi yasaklanacak.

ÖZEL SİGARA İÇME ALANLARI OLUŞTURULACAK

Park ve bahçelerde ise dışarıdan görünmeyecek özel sigara içme alanlarının oluşturulması hedefleniyor.

KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ GÜÇLENDİRİLECEK

Düzenlemeyle beraber sigara paketlerinde standart uygulamaya geçilmesi ve slim sigaraların satıştan kaldırılması da beklenirken, 18 yaşından küçüklerin tütün ürünlerine erişiminin önüne geçmek için kimlik doğrulama sisteminin iyileştirilmesi bekleniyor.

Bunun yanı sıra, sigara paketlerinde sağlık vergisi getirilerek elde edilen gelirin koruyucu sağlık hizmetlerine aktarılması öngörülüyor.

TOPLUMSAL DESTEK YÜZDE 90’IN ÜZERİNDE

Ülkede sigara satışlarının 2012 yılında 4,5 milyar paketten geçtiğimiz yıl 8 milyar pakete tırmandığını vurgulayan uzmanlar, Yeşilay’ın yaklaşık 7 bin kişiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre ise düzenlemelerin toplumda desteğinin yüzde 90’ın üzerinde olduğunu belirtti.

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