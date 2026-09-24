Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon krizine yönelik ilk açıklama: “Hesap sorulacaktır”

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’deki Türkevi’nde basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede son zamanlarda gündemden düşmeyen ve 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren fon krizine yönelik açıklamalarda bulundu.

SORUN SERMAYENİN KISITLI BİR ALANINDA

Erdoğan, soruşturmanın sürdüğünü ve bazı gözaltı ve tutuklamaların olduğunu vurgulayarak, sorunun sermaye piyasalarının kısıtlı bir alanında ve belli sayıdaki fonda yaşandığını açıkladı.

“TÜRK BORSASI AÇISINDAN HAKSIZLIK”

Bunun finansal sistemde ve ülke ekonomisine yönelik bir risk tehlike oluşturmadığını vurgulayan Erdoğan, konunun piyasanın tümüne yönelik bir sorun olarak gösterilmesinin Türk Borsası bakımından haksızlık olacağını söyledi.

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GEREKLİ ADIMLAR ATILDI

Sermaye piyasası ilkeleri ve hukuk çerçevesinde gerekli adımların atıldığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili kurumların kararlı bir şekilde konunun üzerinde gittiğini belirterek, yargının da kapsamlı bir soruşturma başlattığını ve bazı gözaltı ve tutuklamaların gerçekleştiğini söyledi.

“KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN”

Erdoğan, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“Sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu kapsamda kimsenin en ufak bir şüphesi olmamalıdır. Benzer bir sorunun tekrar yaşanmaması amacıyla hukuki ve idari düzenlemeler dahil ihtiyaç duyulan tüm önlemler uygulanacaktır.”

TALİMAT VERİLDİ

Ayrıca Erdoğan, sürecin sermaye piyasalarının yapısı gereği şeffaf ve hassas yürütülmesinin önemine vurgu yaparak, bu konuda talimat verildiğini belirtti. Kimsenin yatırımcıları korkutmaya hakkının olmadığına belirten Erdoğan, soruşturmanın ilgili kurumlarca gerçekleştirildiğini aktardı.

İKİ ÖZEL JETE VE BİR LÜKS YATA EL KONULDU

Öte yandan, fon soruşturmasına yönelik yeni bir gelişme yaşanırken, piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar lira tutarındaki iki özel jet ile bir lüks yata el konulduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından gerçekleştirilen fon soruşturması çerçevesinde Muhammed Yarız ve Emre Tezmen’e ait olduğu ifade edilen TC-YRZ kuyruk numaralı Bombardier BD-700-1A11 ile TC-TRA kuyruk numaralı Bombardier Learjet 60 tipi 2 özel jete ve Pusula patronu Serdar Turhan’a ait olduğu öğrenilen “LORETA” isimli 2026 model Benetti Oasis 34M lüks yata el konuldu.