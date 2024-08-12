Türkiye’de acil servislere son aylarda başvurular artarken belirtilerin hepsinin aynı olması yeni bir salgın gerçeğini de ortaya çıkardı. Uzman hekimlerin yaptığı resmi açıklamalarda her gün onlarda hastanın acil servislere başvurduğu, başvurularda da hep aynı enfeksiyonun tespit edildiği ifade edildi.

Yeni Salgının Belirtileri Neler?

Uzman hekimlerin açıklamalara göre son bir ayda artış kaydeden yeni salgının belirtileri şöyle;

İshal

Kusma

Bulantı

Yüksek ateş

Kanlı ishal

Kemik ağrısı

Sıvı kaybına bağlı yorgunluk ve halsizlik

Yeni Salgında Tedavi Nasıl?

Yaşanan yeni salgının kaynağı parazitsel enfeksiyonlar. Viral hastalıklar nedeniyle testler istenebilirken son dönemlerde salgın haline gelen bu rahatsızlıklara karşı ortak bir tedavi programı uygulanıyor. Bu tür belirtileri olanların mutlaka uzmanlara başvuru yapması gerektiğini söyleyen uzmanlar, herhangi bir gecikmenin olmamasının hızlı iyileşme için bu durumun kritik olduğunu ifade etti. Özellikle dışarıda yenilen yiyeceklerde dikkatli olunması öneriliyor. Et ve tavuk ürünleri, yaş sebze ve meyve, salatalar, el hijyeni bu salgına karşı önlem alınabilecek alanlar.

Yeni Salgının Tehlikeleri Neler?

Yaz aylarında yaşanan sıvı kaybında salgın nedeniyle artış yaşanıyor. Bu nedenle tedavi olunmaması halinde ileri derecede rahatsızlıklar yaşanabiliyor. Akut böbrek yetmezliği gibi pek çok kritik durumun ortaya çıkabileceğini söyleyen uzmanlar doğru bir tedavi ile sürecin sona erdirilebileceğini hatırlattı. Risk grubundaki kişiler ise yaşlılar, çocuklar, böbrek yetmezliği ve kronik hastalığı olan kişiler, kemoterapi alanlar.