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İş Bankası emekli promosyonuna zam yaptı

İş Bankası emekli promosyonuna zam yaptığını duyururken, 25 bin TL promosyon ödemesinin yanında, ücretsiz bankacılık işlemleri ve çeşitli ek avantajlar sağlayacağını duyurdu.

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Eklenme 25.07.2026 - 15:38
Güncellenme 25.07.2026 - 15:53

İş Bankası, emekli aylığını bankaya taşıyan SGK emeklilerine 25 bin liraya kadar promosyon desteği vereceğini ve aynı zamanda, çeşitli avantajlarla emeklilere ek hizmetler sunacağını duyurdu.

EMEKLİLERE TOPLAM 25 BİN TL PROMOSYON

Buna göre, emeklilerin maaş tutarına göre 15 bin liraya kadar nakit promosyon desteği sağlanacak. Ayrıca, bazı şartları sağlayan emeklilere 10 bin liraya kadar ek promosyon desteği de verilecek. Böylece, bankanın emeklilere sunduğu promosyon tutarı 25 bin liraya yükselecek.

SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Söz konusu kampanyanın 31 Temmuz 2026 tarihine kadar geçerli olacağını duyuran banka, kampanyadan emekli aylığını İş Bankası’na getiren ve promosyon taahhüdünü yenileyen müşterilerin yararlanabileceğini açıkladı.

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EMEKLİLERE EK AVANTAJLAR

Ayrıca banka, promosyon ödemesinin yanında emeklilere ek avantaj olanağı da sağlıyor. Bu kapsamda Maximum Kard ve Ek Kart yıllık ücreti alınmadan kullanılabiliyor.

ÜCRETSİZ EFT VE FAST İMKANI

Emekli maaş hesabından İş Bankası hesaplarına gerçekleştirilen havaleler ücretsiz olarak yapılıyor. Ayrıca bazı şartlar doğrultusunda diğer bankalara 50 bin lira ve altındaki EFT’li FAST işlemleri de ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriliyor.

EMEKLİYE İNDİRİMLİ FAİZ ORANI

İş Bankası, promosyon kampanyası doğrultusunda emeklilere indirimli faiz oranıyla ek hesap, ilk defa kredi kartı alanlara maksimum puan fırsatı, otomatik fatura ödeme talimatına özel kampanyalar ve diğer banka ATM’lerinden ücretsiz nakit çekim işlemleri gibi olanaklar da sağlıyor.

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