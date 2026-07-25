Filenin Sultanları finale yükseldi

Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde ev sahibi Çin’i 3-0 yenerek finale yükseldi. Finalde İtalya’yı yenen Brezilya’yla karşılaşacak A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şampiyon olmak için ter dökecek.
Filenin Sultanları, Çin’in Macau Özel İdari Bölgesi’nde yer alan East Asian Games Dome’da oynanan yarı final maçını 3-0 kazanırken, bu sonuçla beraber VNL’de adını finale yazdırdı.
FİLENİN SULTANLARI FİNALDE HANGİ TAKIMLA KARŞILAŞACAK?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde İtalya’yı yenen Brezilya’yla finalde karşılaşacak.
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TÜRKİYE-BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye-Brezilya voleybol karşılaşması, 26 Temmuz Pazar günü saat 14.30’da oynanacak.