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Filenin Sultanları finale yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde karşılaştığı Çin'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

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Eklenme 25.07.2026 - 16:02
Güncellenme 25.07.2026 - 16:10

Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde ev sahibi Çin’i 3-0 yenerek finale yükseldi. Finalde İtalya’yı yenen Brezilya’yla karşılaşacak A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şampiyon olmak için ter dökecek.

Filenin Sultanları, Çin’in Macau Özel İdari Bölgesi’nde yer alan East Asian Games Dome’da oynanan yarı final maçını 3-0 kazanırken, bu sonuçla beraber VNL’de adını finale yazdırdı.

FİLENİN SULTANLARI FİNALDE HANGİ TAKIMLA KARŞILAŞACAK?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde İtalya’yı yenen Brezilya’yla finalde karşılaşacak.

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