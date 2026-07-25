Filenin Sultanları finale yükseldi

Spor

Jhon Lucumi Galatasaray’a! Transferde anlaşma sağlandı

Galatasaray'da savunma hattını güçlendirmek adına çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Davinson Sanchez'in Kolombiya Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Jhon Lucumi'yi listesine aldı. Cimbom yıldız futbolcuyla el sıkıştı. Eğer Bologna'nın istediği bonservis için İtalyan ekibinin direncini kırabilirse imzalar atılacak.