Acun Ilıcalı ile anlaşan Ersin Destanoğlu’ndan ters köşe: Yeni adresi belli oldu

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Beşiktaş’ın deneyimli file bekçisi Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı takımdan ayrılmasının kesinleşmesinin ardından Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City ile sözleşme imzalayacağı öne sürülmüştü.

ERSİN DESTANOĞLU’NUN YENİ TAKIMI HANGİSİ OLDU?

Fakat Destanoğlu, ters köşe yaparak Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al-Jazira ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş altyapısından yetişen deneyimli file bekçisi kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri’nde devam etmeye karar verirken, Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City ile anlaştığı öne sürülse de, herkesi şaşırtarak Al-Jazira’da oynamaya karar verdi.

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ERSİN DESTANOĞLU NEDEN AL-JAZİRA’YA TRANSFER OLDU?

Al-Jazira’de bir dönem Başakşehir’de forma giyen Rabil Tagir ve Trabzonspor’dan bilinen Simon Banza’nın da forma giymesinin Ersin Destanoğlu’nun tercihi konusunda etkili olduğu düşünülüyor.

Destanoğlu, Beşiktaş altyapısında yetişmiş ve üstün performansıyla A takıma kadar yükselmişti.

ERSİN DESTANOĞLU’NUN BEŞİKTAŞ’TAKİ KARİYERİ

Siyah-beyazlı takımla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 Türkiye Süper Kupası kazanan deneyimli file bekçisinin Al-Jazira’daki performansı ise merak konusu oldu.

ERSİN DESTANOĞLU, AL-JAZIRA’DAN NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Deneyimli file bekçisinin Beşiktaş’tan yaklaşık 700 bin euro maaş aldığı ve Al-Jazira’da ise 3 milyon euroya yakın kazanç elde edeceği iddia edildi.

ERSİN DESTANOĞLU KİMDİR?

1 Ocak 2001 tarihinde İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde dünyaya gelen Ersin Destanoğlu, futbola Bayrampaşa altyapısında başladı. 2013’te Beşiktaş’ın altyapısına transfer olan deneyimli file bekçisi, 2017 yılında profesyonel siyah-beyazlı takımla profesyonel sözleşme imzaladı.

Beşiktaş A takımıyla Süper Lig’deki ilk maçına 13 Haziran 2020 tarihinde çıkan Destanoğlu, kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri oldu.

Destanoğlu, 1,95 metrelik boyuyla dikkat çekerken, U-16, U-17, U-18, U-19 ve U-21 milli takımlarında da forma giydi.

Siyah-beyazlı takımla beraber Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan deneyimli file bekçisi, 2020’de UEFA HS tarafından yılın U-20, U-20 Dünya Karmasına seçilerek önemli bir başarıya imza attı.