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Türkiye’nin en prestijli festival ve ödüllerinden birisi olarak kabul edilen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin bu yıl 61.’si gerçekleştirilecek. Gece için yapılan resmi açıklamalarda başarı ödülü alacak erkek ve kadın oyuncular açıklandı. Festival açılışında ödüllerini alacak ünlü oyuncular, tüm kamuoyu tarafından da desteklendi.

61. Antalya Altın Portakal Film Festivali Başarı Ödülü Sahipleri Kim?

Resmi açıklamalara göre 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde başarı ödülü alan oyuncular Farah Zeynep Abdullah ve Aras Bulut İynemli olacak. 5 Ekim ile 12 Ekim tarihlerinde yapılacak etkinlikte, başarı ödüllerinin yanı sıra onur ödülleri de verilecek. Onur ödülü alacak isimler ise Işıl Yücesoy, Şerif Sezer, Erdal Özyağcılar, Müjdat Gezen ve Selçuk Yöntem.

Büyük Ödül 5 Milyon TL Oldu

Festivalde 5 milyon TL ödül için yarışacak filmler ise şöyle;