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    Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak’ın Yeni Projesi “Kalender Pide” Disney+’ta Yayında

    Özge TekeliBy Yorum yapılmamış1 Min Read

    The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney+, Türk izleyiciler için yeni bir komedi filmiyle arşivini genişletti. Başrollerini Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak’ın paylaştığı Kalender Pide, 2 Mayıs 2025 itibarıyla platformda izleyicilerle buluştu.

    Yapımcılığını Fırat Parlak ile Koray Şahin’in üstlendiği projenin yönetmen koltuğunda Ömer Sinir yer alıyor. Filmin senaryosu ise İbrahim Büyükak imzası taşıyor. Oyuncu kadrosunda Çevik ve Büyükak’a; Esra Ruşan, Almila Ada, Mustafa Kırantepe ve Gafur Uzuner gibi tanınmış isimler eşlik ediyor.

    Kalender Pide, babasından miras kalan ancak ekonomik zorluklar nedeniyle kapanma riskiyle karşı karşıya olan bir restoranın sahibi Kalender’in hikayesini konu alıyor. Restoranın satılmak üzere olduğunu öğrenen Kalender, yolu beklenmedik bir şekilde kesişen Öcü karakteriyle birlikte bu durumu tersine çevirmeye çalışıyor. İkilinin yaşadığı absürt olaylar ve aralarındaki sürpriz dostluk, filmde mizahi bir dille ele alınıyor.

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    27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.

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