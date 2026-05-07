Sosyal Medya Düzenlemesinin Detayları Belli Oldu!

Türkiye’de sosyal medya kullanımına ilişkin yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Meclis gündemine gelmesi beklenen çalışmaya göre Instagram, X, Facebook ve benzeri platformlara girişler artık e-Devlet üzerinden alınacak doğrulama koduyla yapılabilecek. Sistemde kullanıcıların gerçek kimlikleri doğrulanacak ancak platformlarda farklı kullanıcı adları kullanılmaya devam edebilecek.

Düzenleme kapsamında bir kişinin aynı platformda birden fazla hesap açmasına izin verilecek fakat tüm hesapların e-Devlet sistemine tanımlanması gerekecek. Kullanıcıların kimlik bilgileri doğrudan sosyal medya şirketleriyle paylaşılmayacak; yalnızca doğrulama anahtarı kullanılacak. Yetkililer, sistemin temel amacının sahte hesapları, anonim hakaretleri, dezenformasyonu ve suç içerikli paylaşımları azaltmak olduğunu belirtiyor.

ÇOCUKLARIN DİJİTAL GÜVENLİĞŞ SAĞLANACAK

Adalet Bakanlığı ve BTK koordinasyonunda yürütülen çalışmada, suç şüphesi bulunması halinde adli makamların kullanıcı bilgilerini talep edebilmesine de imkan tanınacağı ifade ediliyor. Düzenlemenin özellikle çocukların dijital güvenliği ve yaş doğrulama sistemiyle birlikte ele alındığı aktarılıyor.

Öte yandan yeni uygulama kamuoyunda tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar düzenlemenin sosyal medyada güvenliği artıracağını savunurken, bazı kesimler ise anonimlik hakkı, ifade özgürlüğü ve kişisel verilerin korunması konusunda endişe duyuyor.