HaberX
TRY USD
DOLAR
45,3491 +%0.25
TRY EUR
EURO
53,4517 +%0.47
STERLİN
61,8370 +%0.51
BİTCOİN
₺3.629.753 +%0.03
ETHEREUM
₺104.670,00 +%0.73
ALTIN
6.888,99₺ +%1.08
Anasayfa/Genel/Sosyal Medya Düzenlemesinin Detayları Belli Oldu!

Sosyal Medya Düzenlemesinin Detayları Belli Oldu!

Sosyal medya platformlarına e-Devlet üzerinden kimlik doğrulamasıyla giriş yapılmasını öngören yeni düzenleme gündemde. Uygulamayla sahte hesapların önüne geçilmesi hedeflenirken, ifade özgürlüğü ve kişisel veri güvenliği tartışmaları da yeniden alevlendi.

Oluşturan
Eklenme 07.05.2026 - 18:19
Güncellenme 07.05.2026 - 22:26
Haberi PAYLAŞ
Sosyal Medya Düzenlemesinin Detayları Belli Oldu!

Türkiye’de sosyal medya kullanımına ilişkin yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Meclis gündemine gelmesi beklenen çalışmaya göre Instagram, X, Facebook ve benzeri platformlara girişler artık e-Devlet üzerinden alınacak doğrulama koduyla yapılabilecek. Sistemde kullanıcıların gerçek kimlikleri doğrulanacak ancak platformlarda farklı kullanıcı adları kullanılmaya devam edebilecek.

Düzenleme kapsamında bir kişinin aynı platformda birden fazla hesap açmasına izin verilecek fakat tüm hesapların e-Devlet sistemine tanımlanması gerekecek. Kullanıcıların kimlik bilgileri doğrudan sosyal medya şirketleriyle paylaşılmayacak; yalnızca doğrulama anahtarı kullanılacak. Yetkililer, sistemin temel amacının sahte hesapları, anonim hakaretleri, dezenformasyonu ve suç içerikli paylaşımları azaltmak olduğunu belirtiyor.

ÇOCUKLARIN DİJİTAL GÜVENLİĞŞ SAĞLANACAK

Adalet Bakanlığı ve BTK koordinasyonunda yürütülen çalışmada, suç şüphesi bulunması halinde adli makamların kullanıcı bilgilerini talep edebilmesine de imkan tanınacağı ifade ediliyor. Düzenlemenin özellikle çocukların dijital güvenliği ve yaş doğrulama sistemiyle birlikte ele alındığı aktarılıyor.

Öte yandan yeni uygulama kamuoyunda tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar düzenlemenin sosyal medyada güvenliği artıracağını savunurken, bazı kesimler ise anonimlik hakkı, ifade özgürlüğü ve kişisel verilerin korunması konusunda endişe duyuyor.

Avatar fotoğrafı
MUHABİR
Takip Et Bağlantı kopyalandı PAYLAŞ Tweetle

Benzer Haberler

Genel

Trump Yönetimi Onlarca Yıldır Saklanan UFO Dosyalarını Kamuoyuyla Paylaştı!

5 saat önce
Genel

Mahkemeden Mabel Matiz Kararı!

6 saat önce
Genel

AVM’de Yangın Çıktı: 5 Ölü, 12 Yaralı!

7 saat önce
Genel

Yağışların Ardından Göletler 8 Yıl Sonra Yüzde 100 Doluluk Oranına Ulaştı!

11 saat önce
Danıştay’dan Akbelen Müjdesi: Kamulaştırma Durduruldu!
Genel

Danıştay’dan Akbelen Müjdesi: Kamulaştırma Durduruldu!

1 gün önce
HÜDA-PAR Erken Seçimi Duyurdu: 2027 Sonbaharı!
Genel

HÜDA-PAR Erken Seçimi Duyurdu: 2027 Sonbaharı!

1 gün önce