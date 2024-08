Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille ile eşleşen ve elenen Fenerbahçe, Avrupa’daki yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. Ay sonuna doğru yapılacak kura sonrasında Fenerbahçe’nin rakipleri belli olacak. Ancak oynanmayan maçlar olsa da UEFA Avrupa Ligi’nde yer alacağı kesinleşen takımlar belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi Yeni Formatla Oynanacak

Bu yıl yeni format ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi’nde 36 takım yer alacak ve her takım 8 maç oynanacak. Önceki yıllarda 4 takımın yer aldığı gruplarda takımlar 6 maç oynuyordu. Maç sayısının artması nedeniyle de takvim sıkılaştırılacak. Her torbadan 2’şer rakip ile oynayacak takımlar 4 maçı deplasmanda 4 maçı ise kendi evinde oynayacak. Ligi ilk 8’de bitirenler son 16 turuna, 9 ile 24. sıradakiler play off turuna kalacak.

İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde Muhtemel Rakipleri

Jose Mourinho’nun daha önce görev aldığı 4 takımın da yer aldığı muhtemel rakipler şöyle;