Tarsus’ta Saldırı: 4 Ölü, 8 Yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bugün öğleden sonra meydana gelen silahlı saldırı büyük bir paniğe neden oldu. M.Ö. olarak kimliği belirlenen zanlı, kısa süre içinde birbirinden farklı yerlere ateş açarak 4 kişinin yaşamını yitirmesine, 8 kişinin de yaralanmasına yol açtı.

Söz konusu olayda ilk saldırı ilçenin Kadelli Dörtler Mahallesi’nde bir restoranda meydana geldi. Bir restorana giren zanlı, silahla ateş açarken, restoranın sahibi Sabri Pan, hastanede tedavi gördüğü esnada, çalışanı Ahmet Ercan Can ise olay yerinde hayatını kaybetti.

YARALI SAYISI ARTABİLİR

Saldırının ardından kaçan zanlı, aracıyla uzaklaştı ve daha sonra, saldırılarına başka mahallerede de devam etti. Kaburgediği Mahallesi’nde hayvan otlatan Yusuf Oktay ile Yenimahalle yakınlarında evinin önündeki tır şoförü Abdullah Koca da zanlının hedefi oldu.

Zanlı, kaçtığı esnada 8 kişiyi daha yaralarken, olayın ardından Jandarma ekipleri geniş çaplı bir arama başlattı. İhbarları dikkate alan jandarma ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Zanlının yakalanması için Jandarma’ya havadan helikopterlerle destek veren güvenlik güçleri bölgedeki aramalara katıldı.

Yaralananlar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, yetkililer yaralı sayısının artabileceğini ifade etti.

Güvenlik güçleri, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.