Sezen Aksu Şarkısı İle Veda: Noa Lang Galatasaray Defterini Kapattı

Galatasaray’ın geçtiğimiz ara transfer döneminde Napoli’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Noa Lang, sarı-kırmızılı takımdan ayrıldığını duyurdu. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, ayrılık kararını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir video ve mesajla açıkladı.

Lang’ın yaptığı paylaşımda, Galatasaray formasıyla yer aldığı görüntülere Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden Sezen Aksu’nun “Bir Çocuk Sevdim” adlı eseri eşlik etti. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Hollandalı futbolcu mesajında, “Her şey için teşekkürler Gala, seni seviyorum.” ifadelerine yer verdi.

Galatasaray Performansı

Noa Lang, Galatasaray formasıyla yarım sezonluk süreçte 19 karşılaşmada görev aldı. Toplam 1092 dakika sahada kalan futbolcu, bu süreçte 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Kulüp kariyerinde kısa süren bu dönem, oyuncunun kiralık sözleşmesinin ardından sona ermiş oldu.

Galatasaray, Noa Lang’ı Napoli’den satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna dahil etmişti. Oyuncunun ayrılık açıklaması, opsiyon sürecine ilişkin tartışmalar sürerken geldi.