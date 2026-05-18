HaberX
TRY USD
DOLAR
45,7282 +%0.33
TRY EUR
EURO
53,0869 -%-0.09
STERLİN
61,5778 +%0.85
BİTCOİN
₺3.538.318 -%-0.25
ETHEREUM
₺97.410,00 -%-0.11
ALTIN
6.655,21₺ -%-0.04
Anasayfa/Spor/Sezen Aksu Şarkısı İle Veda: Noa Lang Galatasaray Defterini Kapattı

Sezen Aksu Şarkısı İle Veda: Noa Lang Galatasaray Defterini Kapattı

Galatasaray’ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Noa Lang, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla takımdan ayrıldığını duyurdu. Hollandalı futbolcunun veda mesajında Sezen Aksu şarkısı yer aldı.

Oluşturan
Eklenme 18.05.2026 - 17:11
Haberi PAYLAŞ
Takip Et Google News

Galatasaray’ın geçtiğimiz ara transfer döneminde Napoli’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Noa Lang, sarı-kırmızılı takımdan ayrıldığını duyurdu. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, ayrılık kararını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir video ve mesajla açıkladı.

Lang’ın yaptığı paylaşımda, Galatasaray formasıyla yer aldığı görüntülere Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden Sezen Aksu’nun “Bir Çocuk Sevdim” adlı eseri eşlik etti. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Hollandalı futbolcu mesajında, “Her şey için teşekkürler Gala, seni seviyorum.” ifadelerine yer verdi.

Galatasaray Performansı

Noa Lang, Galatasaray formasıyla yarım sezonluk süreçte 19 karşılaşmada görev aldı. Toplam 1092 dakika sahada kalan futbolcu, bu süreçte 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Kulüp kariyerinde kısa süren bu dönem, oyuncunun kiralık sözleşmesinin ardından sona ermiş oldu.

Galatasaray, Noa Lang’ı Napoli’den satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna dahil etmişti. Oyuncunun ayrılık açıklaması, opsiyon sürecine ilişkin tartışmalar sürerken geldi.

Avatar fotoğrafı
MUHABİR
Takip Et Bağlantı kopyalandı PAYLAŞ Tweetle

İlginizi Çekebilir

Spor

TFF Trendyol Süper Lig’de Yabancı Oyuncu Kuralını Değiştirdi!

12 saat önce
Spor

Volkan Demirel Yeniden Fenerbahçe’ye Geliyor!

13 saat önce
Spor

Önder Özen 16 Futbolcu İçin Ayrılık Raporu Hazırladı

16 saat önce
Spor

“Beşiktaşlı Sporcuların 18 Bin TL’lik Hesabı Ödemeden Kaçtı” İddiası!

18 saat önce
Spor

A Milli Takım’a Arda Güler’den Sevindirici Haber!

19 saat önce
Spor

Aston Villa 44 Yıl Sonra Kupa Sevinci Yaşadı!

1 gün önce