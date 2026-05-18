HaberX
TRY USD
DOLAR
45,7282 +%0.33
TRY EUR
EURO
53,0869 -%-0.09
STERLİN
61,5778 +%0.85
BİTCOİN
₺3.538.318 -%-0.25
ETHEREUM
₺97.410,00 -%-0.11
ALTIN
6.655,21₺ -%-0.04
Anasayfa/Spor/Noa Lang Galatasaray’dan Ayrıldı!

Noa Lang Galatasaray’dan Ayrıldı!

Hollandalı futbolcu Noa Lang, Galatasaray’daki kiralık dönemini tamamlayarak sarı-kırmızılı takımla yollarını ayırdı. Lang, taraftarlara sosyal medya üzerinden duygusal bir veda mesajı iletirken Galatasaraylı taraftarlar da ona yoğun ilgi gösterdi.

Oluşturan
Eklenme 18.05.2026 - 17:54
Güncellenme 18.05.2026 - 18:08
Haberi PAYLAŞ
Takip Et Google News

Galatasaray’ın bu sezon Napoli’den satın alma opsiyonuyla bünyesine kattığı Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang, sarı-kırmızılı formayla geçirdiği dönemi sona erdirdi. 26 yaşındaki futbolcu, ayrılığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Lang, taraftarlara seslenerek Galatasaray’a duyduğu sevgini açıkça dile getirdi. Hollandalı yıldızın vedası, kulüpte merak uyandıran bir gelişme olarak gündemin üst sıralarına taşındı.

Galatasaray formasıyla toplamda 19 maçta mücadele eden Lang, bu süreçte 2 gol atarak 3 asist kaydetti. Ancak çok daha fazlasını verebileceği beklentisiyle transfer edilen oyuncunun bu istatistikler, performansına ilişkin soru işaretleri doğurdu.

TARAFTARLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Ayrılık haberi kısa sürede taraftar kitlesinde geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda Galatasaraylı, futbolcuya destek ve teşekkür mesajları iletti. Taraftarların gösterdiği bu ilgi, Lang’ın sarı-kırmızılı camiada bıraktığı olumlu izlenimi ortaya koydu.

Lang’ın geleceğine ilişkin herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmadı. Satın alma opsiyonunun kullanılmaması, kulübün bu transferi kalıcı hale getirme konusunda ikna olmadığına işaret ediyor. Napoli’ye dönmesi beklenen oyuncunun bir sonraki durağı ise merakla bekleniyor.​​​​​​​​​​​​​​​​

Avatar fotoğrafı
MUHABİR
Takip Et Bağlantı kopyalandı PAYLAŞ Tweetle

İlginizi Çekebilir

Spor

TFF Trendyol Süper Lig’de Yabancı Oyuncu Kuralını Değiştirdi!

12 saat önce
Spor

Volkan Demirel Yeniden Fenerbahçe’ye Geliyor!

13 saat önce
Spor

Önder Özen 16 Futbolcu İçin Ayrılık Raporu Hazırladı

16 saat önce
Spor

“Beşiktaşlı Sporcuların 18 Bin TL’lik Hesabı Ödemeden Kaçtı” İddiası!

18 saat önce
Spor

A Milli Takım’a Arda Güler’den Sevindirici Haber!

19 saat önce
Spor

Aston Villa 44 Yıl Sonra Kupa Sevinci Yaşadı!

1 gün önce