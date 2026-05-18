Noa Lang Galatasaray’dan Ayrıldı!

Galatasaray’ın bu sezon Napoli’den satın alma opsiyonuyla bünyesine kattığı Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang, sarı-kırmızılı formayla geçirdiği dönemi sona erdirdi. 26 yaşındaki futbolcu, ayrılığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Lang, taraftarlara seslenerek Galatasaray’a duyduğu sevgini açıkça dile getirdi. Hollandalı yıldızın vedası, kulüpte merak uyandıran bir gelişme olarak gündemin üst sıralarına taşındı.

Galatasaray formasıyla toplamda 19 maçta mücadele eden Lang, bu süreçte 2 gol atarak 3 asist kaydetti. Ancak çok daha fazlasını verebileceği beklentisiyle transfer edilen oyuncunun bu istatistikler, performansına ilişkin soru işaretleri doğurdu.

TARAFTARLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Ayrılık haberi kısa sürede taraftar kitlesinde geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda Galatasaraylı, futbolcuya destek ve teşekkür mesajları iletti. Taraftarların gösterdiği bu ilgi, Lang’ın sarı-kırmızılı camiada bıraktığı olumlu izlenimi ortaya koydu.

Lang’ın geleceğine ilişkin herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmadı. Satın alma opsiyonunun kullanılmaması, kulübün bu transferi kalıcı hale getirme konusunda ikna olmadığına işaret ediyor. Napoli’ye dönmesi beklenen oyuncunun bir sonraki durağı ise merakla bekleniyor.​​​​​​​​​​​​​​​​