1 hafta önce erişim engeli getirilen Instagram’da engel sürüyor. ASAL Araştırma tarafından yapılan yeni bir araştırmada parti seçmenlerinin hangi sosyal medya ağlarını kullandığı ortaya çıkarıldı. AK Parti seçmenini tercihlerinde ilk sırada Instagram yer aldı. Peki hangi parti seçmeni en çok hangi ağı kullanıyor?

İşte Partilere Göre Instagram ve Sosyal Medya Seçimleri

Anketin genel sonuçlarında katılımcıların yüzde 30,5’i Instagram’ı tercih ettiğini söyledi. Diğer ağlar ve oranlar ise şöyle oldu;

Yüzde 30,5 – Instagram

Yüzde 20,3 – Facebook

Yüzde 18,6 – X (Twitter)

Yüzde 14 – YouTube

Yüzde 7,4 – TikTok

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Partiler bazında ise Instagram’ı en çok kullanan parti İYİ Parti, Dem Parti ve MHP oldu. Diğer partilerden oranı az olsa da AK Parti seçmeninin en çok kullandığı sosyal medya Instagram oldu. AK Parti seçmen katılımcıların yüzde 26,2’si Instagram’ı söyledi. Ankette AK Parti, CHP, MHP, DEM Parti, İYİ Parti seçmeninin ilk tercihi Instagram olarak öne çıktı.

İşte grafiklere yansıyan o sonuçlar;