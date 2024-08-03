Türkiye’de 2 Ağustos tarihi itibariyle yeni bir sorun başladı. Sabah yatağından kalkarak Instagram’a girmek isteyen milyonlarca kişi yenilenmeyen akış, hata mesajları ve açılmayan Reels bölümü ile karşı karşıya kaldı. Milyonlarca kişinin şikayet, hata ve sosyal medya sayfalarına yansıtıldığı bu durumun gerekçesi ise kısa süre içerisinde anlaşıldı. Pkei Instagram’da sorun mu var son dakika gelişmeleri neler? İşte Instagram erişimi ne zaman açılacak?

Instagram’da Sorun mu Var Son Dakika Gelişmeleri 3 Ağustos 2024

Instagram’a erişirken hata alanlar Instagram’da sorun mu var son dakika gelişmelerini araştırıyor. Instagram’daki sorunların asıl nedeni Instagram’a getirilen erişim engeli. 2 Ağustos itibariyle getirilen bu yasak nedeniyle bilgisayarlardan ve mobil cihazlardan Instagram’a giriş yapılamyor. Hem web sayfası hem de mobil uygulaması engellenen Instagram için tek çözüm yolu ise VPN ile Instagram’a giriş. Eğer bu sorunu yaşıyorsanız Instagram’a giriş yapabilirsiniz.

Instagram Son Dakika Gelişmeleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlun tarafından yapılan açıklamalar ile Instagram son dakika gelişmeleri gündeme geldi. 2010 yılında kurulan ve bugüne kadar Türkiye’de kullanıma sunulan Instagram için 2024 tarihi itibariyle engelle karşı karşıya kaldı. Bakan Uraloğlu’nun açıklaması şöyle;

Ülkemizde de temsilcileri bulunan -ki tamamının temsilcisi var- bazı sosyal medya platformları var. Bunlara bizim uygulanmasını istediğimiz belli kurallar var, kanunlar, yönetmelikler var. Zaman zaman bunlara yaptığımız uyarılara rağmen uyulmasında bazı problemler görüyoruz. Bu da bizim şu andaki en son tüm uyarılarımıza rağmen dikkate almadıkları ‘katalog suçlar’ dediğimiz bir çerçevemiz var. O çerçeve kapsamında kendilerini uyardık ancak gerekli karşılığı bulmadığımız için de bir erişim engeli getirdik. Bu bahsedilen aksaklıkları, hassasiyetlerimizi, kanunumuza uymayan tarafları yerine getirdikleri zaman biz de gerekli işlemi yaparak, bu erişim yasağını kaldırmış olacağız.

Instagram Erişimi Ne Zaman Açılacak?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından getirilen yasak gerekçeleri Instagram’da ortadan kaldırıldığında Instagram erişimi açılacak. “instagram.com, 02/08 2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı Bilgi Teknolojileir ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir” denilerek kapatılan Instagram erişimi Türkiye ile Instagram arasında anlaşma sağlandığı an açılacak. Bu tarihe kadar ise kapalı kalacak.