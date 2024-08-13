İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile X’in sahibi Elon Musk arasında başlayan tartışma Avrupa Komisyonu’na da taşındı. Avrupa Birliği Komisyonu yaptığı yeni açıklama ile Elon Musk’a uyarı yaparken X’in bölgede kapatılabileceğini söyledi. Avrupa Komisyonu X hakkındaki açıklamasında aynı zamanda X’te yapılmasını istediği değişiklikleri de açıkladı. X bu kriterlere uymazsa kısıtlamalarla karşı karşıya kalabilir.

Avrupa Komisyonu’ndan X’e Mektup

Avrupa Komisyonu konuyla ilgili Elon Musk’a bir mektup gönderdi. Mektup Avrupa Komisyonu’nun iç piyasadan sorumlu üyesi Thierry Breton tarafından hazırlanırken X’teki zararlı içeriklerin engellenmesi gerektiği ve Avrupa yasalarına X’in uymasının önemli olduğu vurgulandı. Mektubun tam metni paylaşılmamış olsa da Thierry Breton siyasi ve toplumsal olaylara karşı platformun daha fazla sorumluluk olması gerektiğini şu sözlerle değerlendirdi;

Seçimlerle ilgili tartışmalar ve röportajlar da dahil olmak üzere, önemli siyasi ve toplumsal olaylarla bağlantılı olarak şiddet, nefret ve ırkçılığı teşvik edebilecek içeriklerin yayılmasıyla ilgili Avrupa Birliği’ndeki potansiyel riskleri izliyoruz.

Bu mektuba karşı henüz Elon Musk bir değerlendirme yapmadı. Ancak Avrupa ile X’in önümüzdeki günlerde sert bir ilişki içerisine girmesi bekleniyor.