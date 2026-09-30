TFF Süper Kupa tarihleri açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Turkcell Süper Kupa 2026 maç takvimini kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Konyaspor’un mücadele edeceği organizasyonda yarı finallerin 4-5 Ocak 2027 tarihlerinde finalin ise 9 Ocak’ta oynanacağı öğrenildi.

TFF Yönetim Kurulu’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantıda alınan karara göre; Süper Kupa, 2027 yılı Ocak ayında düzenlenecek.

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YARI FİNAL VE FİNAL TARİHLERİ

4 takımın mücadele edeceği organizasyonda yarı final mücadelelerinin 4 Ocak 2027 Pazartesi günü ve 5 Ocak 2027 Salı günü oynanacağı öğrenilirken, yarı finali geçen iki takım ise 9 Ocak 2027 Cumartesi günü final karşılaşmasında karşı karşıya gelerek kupayı kazanmak için mücadele edecek.

GALATASARAY, KONYASPOR’LA KARŞILAŞACAK

Süper Kupa statüsü kapsamında eşleşmeler belirlenirken; Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalisti Konyaspor ile mücadele edecek.

FENERBAHÇE, TRABZONSPOR’LA MÜCADELE EDECEK

Öte yandan, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ise Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ile finale çıkmak için sahaya çıkacak.

Buna göre Galatasaray-Konyaspor ve Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmalarını kazanan takımlar 9 Ocak tarihindeki Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelerek Süper Kupa’yı almak için mücadele edecek.

HANGİ MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Ayrıca; Galatasaray-Konyaspor ve Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmalarının hangi gün oynanacağı henüz belirlenmezken, karşılaşma tarihlerinin kulüplerin de katılacağı kura çekimleriyle belirleneceği ifade edildi.

HANGİ STATLARDA OYNANACAK?

TFF, karşılaşmaların hangi stadyumlarda oynanacağını önümüzdeki günlerde duyuracak.

Bu organizasyonun güncel formatıyla son Süper Kupa olacağı ve öğrenilirken, turnuvanın bu yıl son defa 4 takımın katılımıyla yapılacağı ifade edildi.