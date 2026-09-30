HaberX
AnasayfaSon DakikaTFF Süper Kupa tarihleri açıklandı

TFF Süper Kupa tarihleri açıklandı

TFF, 2026 Turkcell Süper Kupa'nın maç takvimini açıklarken; Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Konyaspor'un mücadele edeceği organizasyonda yarı final ve final tarihleri belli oldu.

Oluşturan
Eklenme 30.09.2026 - 14:49
Güncellenme 30.09.2026 - 15:07

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Turkcell Süper Kupa 2026 maç takvimini kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Konyaspor’un mücadele edeceği organizasyonda yarı finallerin 4-5 Ocak 2027 tarihlerinde finalin ise 9 Ocak’ta oynanacağı öğrenildi.

TFF Yönetim Kurulu’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantıda alınan karara göre; Süper Kupa, 2027 yılı Ocak ayında düzenlenecek.

Haber Devam Ediyor
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu testi sonuçları açıklandı
Magazin
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu testi sonuçları açıklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli'nin test sonuçları açıklandı.
Fenerbahçe Aradığı Golcüyü Buldu: Kolo Muani İçin Görüşmeler Başladı
Spor
Fenerbahçe Aradığı Golcüyü Buldu: Kolo Muani İçin Görüşmeler Başladı
Fenerbahçe, 2025-2026 sezonuna şampiyonluk parolasıyla hazırlanırken, kadro yapılanmasında önemli adımlar atılmaya başlandı. Başkan Ali...

YARI FİNAL VE FİNAL TARİHLERİ

4 takımın mücadele edeceği organizasyonda yarı final mücadelelerinin 4 Ocak 2027 Pazartesi günü ve 5 Ocak 2027 Salı günü oynanacağı öğrenilirken, yarı finali geçen iki takım ise 9 Ocak 2027 Cumartesi günü final karşılaşmasında karşı karşıya gelerek kupayı kazanmak için mücadele edecek.

GALATASARAY, KONYASPOR’LA KARŞILAŞACAK

Süper Kupa statüsü kapsamında eşleşmeler belirlenirken; Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalisti Konyaspor ile mücadele edecek.

FENERBAHÇE, TRABZONSPOR’LA MÜCADELE EDECEK

Öte yandan, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ise Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ile finale çıkmak için sahaya çıkacak.

Buna göre Galatasaray-Konyaspor ve Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmalarını kazanan takımlar 9 Ocak tarihindeki Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelerek Süper Kupa’yı almak için mücadele edecek.

HANGİ MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Ayrıca; Galatasaray-Konyaspor ve Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmalarının hangi gün oynanacağı henüz belirlenmezken, karşılaşma tarihlerinin kulüplerin de katılacağı kura çekimleriyle belirleneceği ifade edildi.

HANGİ STATLARDA OYNANACAK?

TFF, karşılaşmaların hangi stadyumlarda oynanacağını önümüzdeki günlerde duyuracak.

Bu organizasyonun güncel formatıyla son Süper Kupa olacağı ve öğrenilirken, turnuvanın bu yıl son defa 4 takımın katılımıyla yapılacağı ifade edildi.

İlginizi Çekebilir

Spor

TFF açıkladı: Son 5 yılda bahis oynadığı belirlenen idareci sayısı 448 kişi

1 saat önce
Magazin

Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu testi sonuçları açıklandı

5 saat önce
Magazin

Dilan Polat ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan gözaltına alındı

5 saat önce
Spor

Dijital materyaller silindi mi? TFF’den iddialara yanıt geldi

5 saat önce
Spor

Hasan Şaş ve Yağız Sabuncuoğlu’nun uyuşturucu test sonuçları açıklandı

7 saat önce
Spor

MHK Başkanı Gündoğdu’nun gözaltına alınması: Kulüplere de sıçrayabilir

8 saat önce