MHK Başkanı Gündoğdu’nun gözaltına alınmasına Galatasaray ve Fenerbahçe’den ilk açıklama 

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde sürdürülen “hakemler dosyası” soruşturması çerçevesinde Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüpheli hakkında ‘mobbing’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlamalarına yönelik iddialar olduğu belirlendi.

SUÇLA BAĞLANTILI OLABİLECEKLERİ İDDİA EDİLDİ

Buna göre dosya doğrultusunda açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri neticesinde MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve ile bazı MHK üyeleri olan hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri öne sürülürken, bu kişiler gözaltına alındı.

İKİ KULÜPTEN İLK AÇIKLAMA

Gündoğdu dahil 7 MHK üyesinin gözaltına alınmasının ardından Galatasaray ve Fenerbahçe’den ilk açıklama geldi.

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Gazeteci İbrahim Seten’e göre Galatasaray Kulübü tarafından konuya yönelik yapılan açıklamada, yargı sürecinin sonuna kadar bekleneceği belirtilirken; Fenerbahçe Kulübü’nden ise yapılan açıklamada, “Gelişmeleri dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Henüz bir açıklama yapmayacağız, gelişmeleri izledikten sonra gerekli açıklamayı yapacağız” ifadelerine yer verildi.

TFF’DEN İLK AÇIKLAMA

Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) konuya yönelik yaptığı ilk açıklamada gerekli adımların atıldığını duyurdu.

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

“TFF Yönetim Kurulu, delegelerin iradesiyle seçilmiş olup kamuoyunun beklentileri doğrultusunda, kamu vicdanının yeniden tesis edilmesi ve “temiz futbol, adil oyun” anlayışının güçlendirilmesi amacıyla göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.

Yönetimimiz, bu çalışmalar kapsamında bahis ve yasa dışı bahis konusunun üzerine kararlılıkla gitmiş; Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Sporsvg Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalara her türlü katkıyı sunmuştur. Bu kapsamda ilgili kurumlarla inceleme ve iş birliği süreci halen devam etmektedir.

Bununla beraber Yönetimimiz, Nisan 2025 tarihinden itibaren çeşitli tarihlerde, adaletin tesisi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na birden fazla suç duyurusunda bulunmuştur.

TFF bünyesinde bulunan ve bizden talep edilen belgeler ise kapalı zarf içerisinde; parmak izi, DNA kalıntısı tespiti ve diğer gerekli incelemelerin yapılması için Adli Tıp Kurumu’na teslim talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilmiştir.

Netice itibarıyla TFF Yönetim Kurulu, göreve geldiği andan itibaren üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek amacıyla gerekli tüm adımları atmış ve bu süreçte sorumluluk bilinciyle hareket etmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, hukukun üstünlüğüne, yargı makamlarının bağımsızlığına ve adli süreçlerin sağlıklı biçimde yürütülmesine olan inancımız tamdır.

Kamuoyunun, devam eden adli sürece ilişkin yalnızca yetkili makamlar tarafından yapılacak açıklamaları esas almasını önemle rica ederiz.”