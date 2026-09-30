MHK Başkanı Gündoğdu’nun gözaltına alınması: Kulüplere de sıçrayabilir

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

Dün sabah, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da aralarında olduğu 7 kişi ‘mobbing’ ve ‘evrakta sahtecilik’ suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Türkiye gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal, bugünkü köşe yazısında soruşturmanın kulüplere de sıçrayabileceğini açıkladı.

TÜRK FUTBOL TARİHİNDE BİR KIRILMA

Ünal, köşe yazısında dün Türk futbol tarihinde bir kırılma yaşandığını, ilk defa görevdeki bir MHK Başkanı ve bir MHK üyesiyle 2 eski üyenin şafak operasyonuyla gözaltına alındığını açıkladı.

Haber Devam Ediyor

İSTİFA ETMEDEN GÖREVDEN ALINAMIYOR

TFF’nin nasıl bir yol izleyeceğinin merak konusu olduğunu belirten Ünal, MHK üyelerinin serbest kalsalar bile görevlerine devam etmelerinin mümkün olmadığını ve talimatlara göre MHK Başkanı’nın istifa etmeden görevden alınamadığını belirtti.

Bu kapsamda MHK Başkanı Gündoğdu’nun gözaltı sürecinde istifa edip edemeyeceğini ve istifasının alınıp alınamayacağını sorgulayan Ünal, “MHK değişimlerinde tayinleri Hakem İşleri Müdürü yapar” maddesinin olduğunu fakat, Türkiye’deki Hakem İşleri Müdürü’nün Abdullah Bora Özkara olduğunu aktardı.

FAİL HAKEM TAYİN YAPABİLİR Mİ?

Ünal, Özkara’nın dün Çekya-İngiltere karşılaşmasında Halil Umut Meler’in yardımcısı olması nedeniyle fail hakem statüsünde olduğunu ve fail hakemlerin tayinleri yapıp yapmayacağının soru işareti olduğunu kaydetti.

YÖNETİLEN MAÇLARA NE OLACAK?

Ayrıca Hakem Direktörü Anthony Taylor’ın MHK Başkanlığı’na getirilip getirilemeyeceğini de sorgulayan Ünal, yapılan hakem ve gözlemci terfi sınavlarının geçersiz sayılması durumunda yönettikleri maçların ne olacağını ve bu tür sorulara cevap arandığını vurguladı.

SÜRPRİZ BİR ŞEKİLDE MHK BAŞKANI OLDU

Ünal, Gündoğdu’nun 8 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirdiği operasyonun ardından sürpriz bir şekilde 23 Temmuz 2024 tarihinde yeniden MHK Başkanı olduğunu, sayısız talimat değişikliği ve klasman düzenlemesiyle hakemliği tekrar dizayn etmeye çalıştığını ve hakemlik sisteminin yapboz tahtasına döndüğünü belirtti.

KONU CİDDİYETİNİ KORUYOR

TFF bünyesinde hukuk mücadelesi verenlerin sonuç alamaması nedeniyle soluğu savcılıklarda aldığının altını çizen Ünal, birçok hakem ve gözlemcisinin bilgisine başvurulduğunu, daha sonra bu operasyonun düğmesine basıldığını, mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddiaları yerine Adalet Bakanlığı’nın MASAK raporları ile HTS kayıtlarının altını çizmesi gerektiğini ve konunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.

KULÜPLERE DE SIÇRAYABİLİR

Öte yandan, MHK Başkanı ve gözaltına alınan diğer isimlerin vereceği ifadeler ile HTS kayıtlarının bu işin bazı kulüp yöneticilerine de sıçrayabileceğini belirten Ünal, MHK’nın bazı kulüplerle çok içli dışlı bir şekilde hakem operasyonları yaptığını ve bu durumun daha önce çok konuşulduğunu belirtti.