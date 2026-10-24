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Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş gözaltına alındı

Sarıgül soruşturması kapsamında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel YKB Yardımcısı Temel Aygün'ün gözaltına alındığı öğrenildi.

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Eklenme 24.10.2026 - 13:49
Güncellenme 24.10.2026 - 14:03

İstanbul’da yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler vasıtasıyla kaynağı bilinmeyen yüksek tutarda paranın aklandığı iddialarına yönelik sürdürülen soruşturma çerçevesinde 14 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, bu kişilerden 12’si gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan isimler arasında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aygün’ün de olduğu öğrenildi.

TUTUKLANAN İSİMLER

Soruşturma doğrultusunda bu sabah 3 kişi daha tutuklanmıştı. Tutuklanan isimler arasında Cihan Tunç, Çağlar Sezgin ve Ümit İlker Avcı bulunurken, Mustafa Sarıgül’ün yakın koruması Beşir Ömer Demir ile Atakan Eren’e ise ev hapsi cezası verilmişti.

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NE OLMUŞTU?

Sarıgül ailesine ilişkin soruşturma çerçevesinde Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Volkan Aslanbaş, Zekai Erdem, Zekeriya Yasemin, Bayram Özata, Caner Baş, Cavidan Tanrah Artuner, Cihan Durak, Cihat Salman ve Mehmet Ali Aslan tutuklanmıştı.

Tutuklananlar arasında gazeteci Murat Ağırel de yer alırken, Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül de tutuklanmıştı.

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