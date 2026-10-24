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2027-2029 dönemi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 881 milyar TL kaynak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na, 2027-2029 yıllarını kapsayan süreçte 881,2 milyar TL tutarında kaynak ayrılması öngörüldü.

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Eklenme 24.10.2026 - 15:08
Güncellenme 24.10.2026 - 15:09

2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi ve bütçe gerekçesine göre sanayide yüksek katma değerli üretimin iyileştirilmesi, artırılması ve geliştirilmesi, yatırım ortamının geliştirilmesi ve bölgelerin rekabet gücünün artırılmasına ilişkin çalışmalar devam edecek.

YEŞİL DÖNÜŞÜME DESTEK

Bu doğrultuda yüksek teknolojili yatırımlar, yerli üretim kapasitesi, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle yeşil dönüşüme destek verilecek. Ayrıca ürün güvenliği ve standardizasyon alanındaki çalışmalarla güvenilir ve kaliteli ürünlerin bulunduğu, izlenebilir bir piyasa yapısının tesis edilmesi ve iyileştirilmesi hedefleniyor.

AYRILACAK KAYNAK BELLİ OLDU

Bakanlığın 2026 yılında 176 milyar 966 milyon 775 bin TL olan başlangıç ödeneğinin, 2027’de yüzde 41,6 oranındaki artışla 248 milyar 830 milyon 461 bin TL’ye çıkarılması teklif edilirken kurum bütçesinin 2028 yılında 295 milyar 349 milyon 206 bin TL’ye, 2029 yılında ise 337 milyar 58 milyon 697 bin TL’ye çıkarılması bekleniyor.

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3 YILLIK SÜREÇTE ÖDENEK ARTACAK

Bu kapsamda, önümüzdeki 3 yıllık süreçte ödenek teklifi öngörülerinin toplamının 881 milyar 238 milyon 364 bin TL’yi bulacağı düşünülüyor.

TÜBİTAK BÜTÇESİNE YÜZDE 36 ZAM

Öte yandan, bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarına devam eden Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bütçesinin 2027’de, 2026 yılına kıyasla yüzde 36 oranındaki artışla 79 milyar 540 milyon 460 bin TL’ye çıkarılmasına yönelik teklif sunuldu. Kurum bütçesinin 2028 yılında 92 milyar 999 milyon 450 bin TL’ye, 2029 yılında ise 104 milyar 11 milyon 494 bin TL’ye ulaşacağı öngörülüyor.

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