U17 milli takımımız, Basketbol Dünya Kupası’nı dördüncü bitirdi

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... FIBA 17 Yaş Altı Erkekler Basketbol Dünya Kupası 'nda U17 Milli Takımı, Avustralya'ya 77-69 kaybederek turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

'nda U17 Milli Takımı, Avustralya'ya 77-69 kaybederek turnuvayı dördüncü sırada tamamladı. Maçın ilk yarısında tutuk bir oyun sergileyen Türkiye, Ömer Kutluay ve Darius Karutasu ile tutunmasına rağmen, ilk yarıyı 49-32 geride kapattı.

ve ile tutunmasına rağmen, ilk yarıyı 49-32 geride kapattı. U17 Milli Takımı'nda Ömer Kutluay, 32 sayı ve 8 ribaund ile maçın en skorer oyuncusu oldu; turnuvanın şampiyonu ise 5 Temmuz 2026'da oynanacak ABD-Sırbistan maçıyla belirlenecek.

İstanbul’da gerçekleştirilen FIBA 17 Yaş Altı Erkekler Basketbol Dünya Kupası’nda üçüncülük mücadelesine çıkan U17 Milli Takımı, Avustralya’ya 77-69 kaybederek turnuvayı dördüncü sırada noktaladı.

Milliler Avustralya’ya diş geçiremedi

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan mücadeledenin ilk yarısında tutuk bir oyun sergileyen Türkiye, Ömer Kutluay ve Darius Karutasu’nun sayılarıyla maça tutundu, ancak ilk yarı Avustralya’nın 49-32’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

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İkinci yarının ardından farkı tek haneye kadar düşüren milli takımımız, son dakikalardaki hücumlarından sonuç alamayınca mücadele Avustralya’nın 77-69’luk galibiyetiyle sonuçlandı ve bronz madalyanın sahibi Avustralya oldu.

Ay-yıldızlı ekipte Ömer Kutluay, 32 sayı ve 8 ribaund ile maçın en skorer ismi olarak parkeden ayrıldı.

Öte yandan turnuvanın şampiyonu 5 Temmuz 2026 Pazar (Bugün) akşamı oynanacak ABD-Sırbistan maçında belli olacak.