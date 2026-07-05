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U17 milli takımımız, Basketbol Dünya Kupası’nı dördüncü bitirdi

FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası’nda mücadele eden Türkiye, üçüncülük maçında Avustralya’ya 77-69 kaybetti.

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Eklenme 05.07.2026 - 19:15
Güncellenme 05.07.2026 - 19:16
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İstanbul’da gerçekleştirilen FIBA 17 Yaş Altı Erkekler Basketbol Dünya Kupası’nda üçüncülük mücadelesine çıkan U17 Milli Takımı, Avustralya’ya 77-69 kaybederek turnuvayı dördüncü sırada noktaladı.

Milliler Avustralya’ya diş geçiremedi

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan mücadeledenin ilk yarısında tutuk bir oyun sergileyen Türkiye, Ömer Kutluay ve Darius Karutasu’nun sayılarıyla maça tutundu, ancak ilk yarı Avustralya’nın 49-32’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

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İkinci yarının ardından farkı tek haneye kadar düşüren milli takımımız, son dakikalardaki hücumlarından sonuç alamayınca mücadele Avustralya’nın 77-69’luk galibiyetiyle sonuçlandı ve bronz madalyanın sahibi Avustralya oldu.

Ay-yıldızlı ekipte Ömer Kutluay, 32 sayı ve 8 ribaund ile maçın en skorer ismi olarak parkeden ayrıldı.

Öte yandan turnuvanın şampiyonu 5 Temmuz 2026 Pazar (Bugün) akşamı oynanacak ABD-Sırbistan maçında belli olacak.

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