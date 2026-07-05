Fenerbahçe’den İtalya çıkarması: Armand Lauriente için resmi teklif

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Vedat Muriqi ve Nathan Ake transferleriyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe’nin, Serie A ekiplerinden Sassuolo’da forma giyen Fransız kanat oyuncusu Armand Lauriente için İtalyan kulübüne resmi teklifte bulunduğu öne sürüldü. İddialara göre sarı-lacivertli takımın, 27 yaşındaki futbolcu için teklif ettiği rakam 20 milyon euro.

Fenerbahçe, Lauriente için yeniden masada

Geçen sezon da Armand Lauriente’yi transfer etmeye çalışan, ancak başarılı olamayan Fenerbahçe, bu kez transferi mutlu sonla bitirmek istiyor. A Spor’da yer alan habere göre sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki yıldız sol kanadın transferini Avusturya kampından önce bitirme hedefinde.

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Beşiktaş da radarına aldı

Öte yandan Lauriente’yi isteyen tek Türk takımı Fenerbahçe değil. Leandro Trossard ile anlaştığı iddia edilen Beşiktaş da Lauriente’yi hücum hattına monte etmek isteyen takımlardan birisi. Ancak iddialara göre, Fenerbahçe bonservis açısından şu anlık Beşiktaş’ın önünde.

Güncel piyasa değeri yaklaşık 19 milyon euro olarak gösterilen Armand Laurienté, geride kalan sezonda Serie A’da 39 karşılaşmada görev yaptı. Fransız oyuncu bu süreçte 7 gol atarken, 9 da asist yaparak takımının hücum gücüne önemli katkı verdi.