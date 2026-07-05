HaberX
Anasayfa/Spor/Fenerbahçe’den İtalya çıkarması: Armand Lauriente için resmi teklif

Fenerbahçe’den İtalya çıkarması: Armand Lauriente için resmi teklif

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, geçen sezon da masaya getirilen Sassuolo’nun Fransız kanat oyuncusu Armand Lauriente için kulübüne resmi teklifte bulundu.

Oluşturan
Eklenme 05.07.2026 - 19:26
Haberi PAYLAŞ

Vedat Muriqi ve Nathan Ake transferleriyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe’nin, Serie A ekiplerinden Sassuolo’da forma giyen Fransız kanat oyuncusu Armand Lauriente için İtalyan kulübüne resmi teklifte bulunduğu öne sürüldü. İddialara göre sarı-lacivertli takımın, 27 yaşındaki futbolcu için teklif ettiği rakam 20 milyon euro.

Fenerbahçe, Lauriente için yeniden masada

Geçen sezon da Armand Lauriente’yi transfer etmeye çalışan, ancak başarılı olamayan Fenerbahçe, bu kez transferi mutlu sonla bitirmek istiyor. A Spor’da yer alan habere göre sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki yıldız sol kanadın transferini Avusturya kampından önce bitirme hedefinde.

Haber Devam Ediyor
U17 milli takımımız, Basketbol Dünya Kupası’nı dördüncü bitirdi
Spor
U17 milli takımımız, Basketbol Dünya Kupası’nı dördüncü bitirdi
FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası’nda mücadele eden Türkiye, üçüncülük maçında Avustralya’ya 77-69 kaybetti.
Gölcük Hasaneyn’de sportif tesis şekilleniyor
Spor
Gölcük Hasaneyn’de sportif tesis şekilleniyor
KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi’nin teşebbüsüyle; Hasaneyn Yasak Düzü Mevkii’nde spor tesisi yapılmak üzere...

Beşiktaş da radarına aldı

Öte yandan Lauriente’yi isteyen tek Türk takımı Fenerbahçe değil. Leandro Trossard ile anlaştığı iddia edilen Beşiktaş da Lauriente’yi hücum hattına monte etmek isteyen takımlardan birisi. Ancak iddialara göre, Fenerbahçe bonservis açısından şu anlık Beşiktaş’ın önünde.

Güncel piyasa değeri yaklaşık 19 milyon euro olarak gösterilen Armand Laurienté, geride kalan sezonda Serie A’da 39 karşılaşmada görev yaptı. Fransız oyuncu bu süreçte 7 gol atarken, 9 da asist yaparak takımının hücum gücüne önemli katkı verdi.

İlginizi Çekebilir

Spor

FIFA Başkanı Infantino’dan Trump eleştirilerine yanıt: ‘’Disiplin Kurulu kararlarına ben de şaşırıyorum’’

53 dakika önce
Spor

Beşiktaş’ta kale Doğan Alemdar’a emanet: Transferde sona gelindi

2 saat önce
Spor

TFF Süper Lig fikstürünün çekileceği tarihi açıkladı

5 saat önce
Spor

Filenin Sultanları’nın Polonya karşılaşmasının tarihi ve saati belli oldu

6 saat önce
Spor

İngiltere’de Henderson depremi: Kutlamalarda sakatlandı

7 saat önce
Spor

Fenerbahçe’den Bertuğ Yıldırım hamlesi: İki oyuncu takasta kullanılacak

7 saat önce