Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş’a asgari ücret verecek

Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş’ın geleceği belli olurken, sarı lacivertli kulüp deneyimli futbolcuyla bir yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA
Fenerbahçe’den konuya ilişkin olarak yapılan açıklama şu şekilde:
Kamuoyuna duyuru
Kulübümüz Futbol A Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile bir yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Mücadeleci kimliği ve çubuklu formamıza duyduğu aidiyet bu kararın en önemli etkenleri olmuştur.
Futbolcumuz Mert Hakan Yandaş da Fenerbahçe sevgisini bir defa daha ortaya koyarak asgari ücret esasları kapsamında bir yıllık yeni sözleşmeye imza atmıştır. Mert Hakan Yandaş’a çubuklu formamızda başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.”
MERT HAKAN YANDAŞ NE KADAR MAAŞ ALACAK?
Sarı lacivertli kulüpten konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, Yandaş’ın asgari ücret alacağı öğrenildi. Bu kapsamda deneyimli futbolcunun dört büyüklerde asgari ücret alan tek oyuncu olduğu ifade edildi.