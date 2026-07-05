665. Kırkpınar başpehlivanı belli oldu! İşte finalde galip gelen isim

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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 665. buluşması, Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda bugünkü final müsabakasıyla tamamlandı. Başpehlivanlık finalinde, sezonun en formda iki ismi karşı karşıya geldi. Zorlu rakiplerini tek tek eleyerek finale adını yazdıran Sinoplu Erkan Taş ile Manisalı Feyzullah Aktürk’ün altın kemer mücadelesi izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

665. Kırkpınar başpehlivanı Erkan Taş oldu

Zorlu geçen final müsabakasının sonunda rakibini mağlup eden Erkan Taş, Kırkpınar’ın en büyüğü oldu. Finale yükselen her iki başpehlivan da bu aşamaya kadar şampiyonluk serisi yakalayarak geldi.

Olgay İnce’nin yönettiği başpehlivanlık mücadelesi, karşılıklı agresif ataklar ve sert elenselerle başladı. Müsabakanın ilk 15 dakikasında Erkan Taş daha atak bir oyun sergilerken, kule hakemliği savunmada kalan Feyzullah Aktürk’e aktif güreşmesi yönünde ihtar verdi. 30 dakikalık normal sürede birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Altın puan bölümüne geçilmesinin ardından Erkan Taş yaptığı hamle ile puan almayı ve galip gelmeyi başardı.

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Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü oldu

Gelecek yıl düzenlenecek güreşlerde ağanın kim olacağı da merak ediliyordu. Bu yıl ağalık ihalesinde tarihi bir rekor kırıldı. Açık artırmada iş insanı Ufuk Özünlü, 46.666.666 TL’lik yüksek rekor teklifiyle gelecek yılın da ağası olarak ismini yazdırdı.