Juventus, Oulai için Trabzonspor’un kapısını çaldı: Süper Lig rekoru kırılabilir

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Yeni sezon öncesi yaptığı nokta atışı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor, geçen sezon kadrosuna kattığı Christ Inao Oulai için Avrupa’nın birçok devinden randevu talebi alıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası’nda Son 32 turuna yükselme başarısı gösteren Fildişi Sahili’nin kilit oyuncularından olan Oulai için devreye giren son takım, İtalyan devi Juventus oldu.

Juventus, Oulai için geliyor

Fanatik’in La Gazzetta dello Sport’a dayandırdığı habere göre, Trabzonspor’un gelecek vadeden isimlerinin başında gelen Oulai, Juventus’un transfer listesinin ilk sıralarına yerleşti. Yeni sezonda Devler Ligi’nde yer almayacak olan Torino ekibi, genç ve gelişime açık isimlerden oluşturmak istediği kadrosunda 20 yaşındaki Fildişi Sahilli ismi de görmek istiyor.

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Trabzonspor, Süper Lig transfer rekorunu kırmak istiyor

Bordo-mavili takım, geçen sezonun başında Fransız ekibi Bastia’dan kadrosuna kattığı Christ Oulai için İngiltere Premier Lig’den gelen 25 milyon euroluk bir teklifi reddetti. Karadeniz ekibinin en az 35 milyon euro istediği gelen bilgiler arasında.

Devler Oulai için sırada

Juventus’un dışında Fiorentina, RB Leipzig ve Brighton da Oulai’nin durumunu yakından takip ediyor. 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun Trabzonspor ile 2030’a kadar sözleşmesi var.